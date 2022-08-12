Основные правила спортивного покера: какие тактики и стратегии существуют

Сегодня любой желающий может найти в интернете информацию о покерных дисциплинах. Эти данные, по большей части, находятся в свободном доступе. Существует множество бесплатных пособий, книг и даже школ.

Потренироваться и изучить правила и основы онлайн-покера можно в бесплатных версиях и приложениях, которые предлагают большинство крупных виртуальных казино. Это и рекомендуется сделать новичку, перед участием в кэш-партиях с реальными соперниками. Такой подход позволит избежать непредвиденных финансовых потерь и в целом, разочарования в этой карточной игре. Причем, начинать лучше всего с классических видов.

Основы Техасского Холдема и стандартная терминология

По стандарту, в одной партии могут участвовать одновременно от одного до десяти человек. Каждому из них дилер, выбранный заранее, выдает по паре карт, после чего стартует первый круг торговли. Двое покеристов, расположенные по левую руку от крупье, совершают блайнды – обязательные ставки.

Основные термины, которые следует знать на этом этапе:

Бет (bet) – поставить. Колл (call) – ставка, равнозначная сопернику. Рейз (raise) – повышение поставленной суммы. Фолд (fold) – пас и выход из текущей партии. Чек (check) – пропустить ход.

По окончании первого раунда торгов, при условии, что за бордом остались участники, дилер выкладывает на стол три общих карты – флоп. Игра продолжается. Если и после не удается определить победителя, раздающий кладет на полотно один номинал (терн) и далее, по ситуации – ривер. Стартует последний этап торгов, участники вскрывают свои комбинации и определяется счастливчик, который забирает банк.

Какие тактики и стратегии существуют в профессиональной среде

Любому начинающему игроку будет полезно изучить список основных правил игры в покер. Подходов к партиям существует огромное множество. Кроме того, многие покеристы разрабатывают собственные стратегии и успешно их применяют. Однако в целом, такие тактические схемы можно подразделять в зависимости от стартовых вариаций, размерам стека и уровню агрессивности на кругах торговли. Основные распространенные стили – лузово- и тайтово-агрессивный. Они дают возможность обращать слабости оппонентов в свою пользу.

Если говорить о размерах стека, можно выделить ряд тактик:

ББС – большие (100 ББ и выше). МСС – средние (35-55 ББ). ССС – короткие (15-25 ББ).

Желательно помнить, что среди профессиональных и опытных покеристов наиболее распространена ББС. Это связано с тем, что многие онлайн-румы не допускают посадку за стол с неполными стеками ниже 100 ББ.