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На юге страны кабмин трансформировал землю под логистический центр

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- Канат Кожоев
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Земельный участок площадью 8 га земли, расположенный в контуре № 232 на территории Нариманского айылного аймака Кара-Суйского района Ошской области, переведен (трансформирован) из категории "Земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения" для размещения индустриально-логистического центра. Соответствующее решение принято на очередном заседании кабмина.

В пресс-службе ведомства отмечается, что с вводом в эксплуатацию индустриально-логистического центра будет создано порядка 100 рабочих мест.

В качестве индустриально-производственной составляющей на базе индустриально-логистического центра будет запущено производство сушенных фруктов методом вакуумной сублимационной и тоннельной сушки.


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URL: https://www.vb.kg/421425
Теги:
Кыргызстан, экономика, кабмин
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