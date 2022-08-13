На юге страны кабмин трансформировал землю под логистический центр

Земельный участок площадью 8 га земли, расположенный в контуре № 232 на территории Нариманского айылного аймака Кара-Суйского района Ошской области, переведен (трансформирован) из категории "Земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения" для размещения индустриально-логистического центра. Соответствующее решение принято на очередном заседании кабмина.

В пресс-службе ведомства отмечается, что с вводом в эксплуатацию индустриально-логистического центра будет создано порядка 100 рабочих мест.

В качестве индустриально-производственной составляющей на базе индустриально-логистического центра будет запущено производство сушенных фруктов методом вакуумной сублимационной и тоннельной сушки.