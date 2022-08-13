Турция призвала сирийскую оппозицию к примирению с Асадом

Глава МИД Турции Чавушоглу призвал сирийскую оппозицию, поддерживаемую Анкарой, примириться с правительством президента Сирии Башара Асада, передает Reuters.

По мнению Чавушоглу, в противном случае прочного мира в Сирии не наступит.

С момента начала войны в Сирии прошло 11 лет. На данный момент последним районом, который все еще находится под контролем боевиков, остается территория на северо-западе страны у турецкой границы. Здесь обосновались джихадистские группировки и другие повстанцы, поддерживаемые Турцией.

Как пишет агентство, турецкое правительство держит в этом районе тысячи военнослужащих и поддерживает коалицию вооруженных группировок, противостоящих Асаду под знаменем Сирийской национальной армии (СНА).

"Нам нужно каким-то образом свести оппозицию и режим для примирения, иначе постоянного мира не будет", - заявил журналистам в Анкаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По мнению экспертов, заявление Чавушоглу может свидетельствовать об изменении курса Анкары.