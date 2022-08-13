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В КР утвердили методику проведения анализа регулятивного воздействия

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- Канат Кожоев
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В соответствии с постановлением кабмина от 10 августа 2022 года утверждена методика проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства (в новой редакции), которая вступает в силу по истечению 15 дней со дня официального опубликования. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В этой связи, при проведении анализа регулятивного воздействия к разрабатываемым нормативным правовым актам Министерство экономики и коммерции (МЭК) просит руководствоваться данной методикой.

Кроме того, в случае если АРВ проведено в срок до 10 августа 2022 года, то предлагается внести в МЭК на экспертизу до срока вступления в силу методики в новой редакции.

В иных случаях МЭК просит проведенный АРВ привести в соответствие с Методикой проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства, утвержденной данным постановлением КМ КР.


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URL: https://www.vb.kg/421428
Теги:
Кыргызстан, политика
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