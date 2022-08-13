Мэр Оша проинспектировал незаконно построенные и строящиеся объекты

Мэр города Ош Алмаз Мамбетов и директор Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ Нуртазин Джетыбаев ознакомились с рядом строящихся социальных объектов и незаконно построенных объектов на территории города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так было посещено место строительства школы им.Раззакова в микрорайоне Черемушки, где соответствующим службам дано поручение подготовить соответствующую документацию по передаче данного объекта на баланс мэрии города Ош с целью завершения строительных работ. Отметим, что данная школа строилась за счет средств республиканского бюджета, однако в настоящее время строительство приостановлено вследствие нехватки средств для завершения строительства школы.

Далее посещены на месте ряд точек общепита, которые функционируют без соответствующих градостроительных документов и вышедших на красную линию. Также состоялось посещение строящихся многоэтажных домов, которые находятся в буферной зоне Сулайман-Тоо и строящихся в нарушение соответствующих нормативов. По данным объектам соответствующим градостроительным ведомствам даны поручения подготовить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения по данным объектам.