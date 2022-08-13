Исследование: интеллектуальный труд загрязняет мозг токсичными веществами

В результате нервной активности в процессе умственного труда в префронтальной коре мозга накапливаются потенциально токсичные вещества, в частности глутамат. Из-за этого люди чувствуют когнитивную усталость - пропадает желание что-либо делать.

К таким выводам пришли французские ученые. Они рассчитывают, что их открытие поможет бороться с эмоциональным выгоранием у офисных работников, пишет Science Daily.

По словам нейробиологов, ощущение усталости может сигнализировать о необходимости прекратить работу, чтобы сохранить целостность функционирования мозга.

Для борьбы с умственным истощением ученые рекомендуют отдых и сон, так как во время него глутамат выводится из мозга.