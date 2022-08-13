Трагическое стечение обстоятельств - госкомиссия о смертях в СИЗО ГКНБ

Завершила свою работу рабочая комиссия по изучению фактов смерти Бакыта Асанбаева и Марата Казакпаева в период нахождения в следственном изоляторе ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно поручению, членам комиссии был обеспечен беспрецедентный полный доступ к помещениям следственного изолятора ГКНБ, личным делам следственно-арестованных, записям камер видеонаблюдения и контакт с ответственными сотрудниками ведомства, а также лицами, содержащимися в изоляторе.

В ходе работы комиссией проведено 12 заседаний, из них 5 заседаний в изоляторе ГКНБ, 7 заседаний в Доме правительства.

Заслушана информация зампредседателя кабмина - председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, неоднократно просмотрены записи камер видеонаблюдения следственного изолятора в период заключения Бакыта Асанбаева и Марата Казакпаева, опрошены их сокамерники, а также медицинские работники скорой помощи (прибывшие на вызов), учетные документы изолятора, опрошены работники следственного изолятора, а также проведена беседа со следователями, расследовавшими данные уголовные дела.

По результатам работы комиссия пришла к предварительному выводу о трагическом стечении обстоятельств, повлекших преждевременную смерть Бакыта Асанбаева и Марата Казакпаева.

В целях исключения повторения аналогичных случаев комиссией рекомендован комплекс необходимых мер.

"Кабинетом кинистров по поручению руководства страны намечается полное переустройство изоляторов временного содержания, следственных изоляторов и всей пенитенциарной системы в целом. В течение ближайших лет этот вопрос будет одним из самых приоритетных в рамках гуманизации общества и улучшения условий предварительного заключения и отбывания наказания", - заявил председатель комиссии Эдиль Байсалов.