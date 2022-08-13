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Утвержден порядок предоставления дотаций семеноводческим хозяйствам

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- Канат Кожоев
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Кабмином утверждено Положение о порядке предоставления государственной дотации семеноводческим хозяйствам Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

"В Положении о порядке предоставления государственной дотации семеноводческим хозяйствам определен порядок подачи и рассмотрения заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей, изъявивших желание получить дотационные семена, и семеноводческих хозяйств первой и второй группы, занимающихся производством и реализацией сертифицированных семян приоритетных сельскохозяйственных культур", – говорится в сообщении.

Также кабмин информирует о том, что одновременно в документе указаны конкретные сроки и адресат подачи заявок с учетом того, что дотирование осуществляется два раза в год: на яровой сев и озимый сев под урожай будущего года.


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URL: https://www.vb.kg/421437
Теги:
Кыргызстан, кабмин, финансы
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