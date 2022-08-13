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В Оше будет реализована программа "Социальный контракт"

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- Канат Кожоев
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В мэрии города Ош состоялось заседание по вопросам реализации проекта "Социальный контракт". В мероприятии приняли участие заведующий отделом социального развития мэрии города Ош Нурлан Закиров, директор службы по контролю и надзору за трудовым законодательством Чолпонкул Мадьяров, руководители и представители социальных органов и ведомств. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета города.

Теперь у 50 социально уязвимых и малоимущих семей города Ош, которые получают пособие на несовершеннолетних детей до 16 лет "Үй-бүлөгө көмөк" есть возможность открыть свое дело, на что через соцслужбы предусмотрено по 100 тыс.сомов каждой семье в качестве единовременной ссуды.

Проект рассчитан на 3 года в течение которых семьи, получившие ссуду должны будут открыть свое дело и выйти из категории семей, нуждающихся в пособиях.

Подробнее по данному проекту необходимо обращаться в Ошское городское управление труда, социального обеспечения и миграции. Справки по тел.: 7-30-96, 7-02-47.


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URL: https://www.vb.kg/421438
Теги:
Ош, Кыргызстан, политика, общество
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