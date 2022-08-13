Погода
$ 82.30 - 83.28
€ 85.12 - 86.12

Мэрия Бишкека закупит спецтехнику в Узбекистане

234  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров накануне подписал меморандум с главой Узбекско-Кыргызского фонда развития Азизом Аалиевым о поставке спецтехники для коммунальных служб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, всего планируется закупить порядка 30 единиц спецтехники в лизинг.

"Рассчитывается, что новая техника будет задействована в работе муниципальных предприятий "Бишкексвет", "Тазалык", "Бишкекводхоз", "Бишкекзеленхоз". Это автовышки, кран-манипулятор, буровая установка, мусоровозы, комбинированная поливомоечная машина и другие", – говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421440
Теги:
Узбекистан, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  