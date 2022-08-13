Мэрия Бишкека закупит спецтехнику в Узбекистане

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров накануне подписал меморандум с главой Узбекско-Кыргызского фонда развития Азизом Аалиевым о поставке спецтехники для коммунальных служб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, всего планируется закупить порядка 30 единиц спецтехники в лизинг.

"Рассчитывается, что новая техника будет задействована в работе муниципальных предприятий "Бишкексвет", "Тазалык", "Бишкекводхоз", "Бишкекзеленхоз". Это автовышки, кран-манипулятор, буровая установка, мусоровозы, комбинированная поливомоечная машина и другие", – говорится в сообщении.