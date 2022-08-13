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В Кыргызстане перепишут водный и земельный кодексы

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- Канат Кожоев
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Земля и вода в Кыргызстане должны рассматриваться как самые ценные природные ресурсы и в то же время как товар. Об этом на заседании рабочей группы по разработке новых редакций Земельного и Водного кодексов сказал заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

По его словам, разработка новых редакций двух профильных кодексов - это требование сегодняшнего дня. Надо рассматривать эти природные ресурсы в условиях рыночных отношений как товар. Принятые 20 лет назад кодексы устарели. Кроме того, в действующем законодательстве много противоречащих друг другу положений.

"Необходимо тщательно проанализировать имеющиеся противоречия, рассмотреть возможность их устранения и внесения всех необходимых норм в новые редакции кодексов взамен существующих законов, регулирующих земельно-водные отношения. Все это делается для того, чтобы специалисты могли работать на основе единого нормативно-правового акта, где нет взаимоисключающих и противоречащих друг другу норм", - сказал чиновник.

Ранее президент КР давал поручение Министерству сельского хозяйства в срок до 25 декабря текущего года разработать новые редакции Земельного и Водного кодексов Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/421442
Теги:
Бакыт Торобаев, правительство, Кыргызстан, кабмин
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