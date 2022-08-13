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Президент Садыр Жапаров передал новую спецтехнику для МЧС

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- Канат Кожоев
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 13 августа, передал новую специальную технику Министерству чрезвычайных ситуаций (МЧС) страны. Об этом сообщает информационная служба администрации президента.

Подразделениям МЧС переданы вертолет Airbus H-125, автобусы, гусеничные и колесные экскаваторы, фронтальные и вилочные погрузчики, внедорожники, 150 мобильных домов и др.

В своем выступленииглава государства отметил, что сегодняшний мир является свидетелем того, что с течением времени окружающая среда претерпевает значительные изменения. Увеличилось количество стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на земле, расширился их масштаб.

"Глобальные условия, экстремальные изменения климата вызывают неожиданные природные и техногенные катастрофы. Все это требует от нас наращивать, улучшать и совершенствовать наши усилия по предотвращению стихийных бедствий и других возможных рисков, и ликвидации их последствий. Положение еще более осложняется из-за опасности пожаров, наводнений, оползней, дорожно-транспортных происшествий, химических, инженерных, медицинских и других опасных ситуаций, которые не исключают печальные случаи гибели людей", - сказал Садыр Жапаров.

Президент особо подчеркнул, что нет большего богатства, чем человеческая жизнь, и самое главное - обеспечить безопасность людей, выполнить задачу по их защите от чрезвычайных ситуаций различного характера, при этом, какая бы ни была авария, в случае необходимости экстренной помощи и быстрых действий - важна каждая минута.

"Предупреждение катастроф и ликвидация их последствий - насущная необходимость. В таких условиях нам необходимо иметь современное, мощное оборудование и средства для обеспечения безопасности людей. В случае необходимости используются современная техника, помогающая и способствующая быстрому реагированию. Соответственно, все это позволяет быстро принимать соответствующие решения. Конечно, с момента создания МЧС предпринятые превентивные меры спасли тысячи жизней и ликвидировали последствия многих стихийных бедствий. Спасатели достойно выполняют свои обязанности, получили большой опыт проведения международных гуманитарных операций.

Однако в соответствии с потребностями времени давно назрела необходимость укрепления технического потенциала МЧС и обеспечения его новыми образцами специальной инженерной техники и средств связи. Обеспечение наших спасателей современной техникой показывает мощь государства, повышает доверие людей к власти, удовлетворяет потребности граждан, которые ждут спасательные службы при различных авариях, спасаются жизни. Мы очень хорошо осведомлены об этой ситуации и работаем над этим", - отметил глава государства.

Он напомнил, что год назад спасатели были обеспечены современными пожарными машинами и специальной инженерной тяжелой техникой.

"Сегодня мы передаем вам вертолет и 34 единицы специальной техники, которые впервые за годы независимости приобретены из республиканского бюджета на сумму 384 миллиона 140 тысяч сомов. Также в этом году за счет средств республиканского бюджета планируем приобрести еще 1 вертолет на 752 миллиона 212 тысяч сомов. Кроме того, МЧС при поддержке Азиатского банка развития получило 10 пикапов повышенной проходимости, 1 микроавтобус и 11 единиц инженерной тяжелой техники на сумму 1 миллион 23 тысячи 480 долларов. Все это лицо, сила, мощь государства! На этом деятельность по обеспечению соответствующим оборудованием не останавливается, мы продолжим работу в этом направлении", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Вместе с этим глава государства отметил, что предоставление подробной информации о том, как действовать в случае стихийного бедствия или опасной ситуации, очень полезно для способности граждан защитить себя, в связи с чем рекомендует преподавать уроки о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации, на доступном для всех слоев общества уровне.

Президент Садыр Жапаров пожелал, чтобы в стране никогда не было бедствий, а инженерная и спецтехника использовались во благо граждан.

Глава государства осмотрел ангар и административное здание аэродрома МЧС, технику и быстровозводимые мобильные дома. Также президенту Садыру Жапарову и участникам мероприятия продемонстрировали летные возможности многоцелевого вертолета Airbus H-125.


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URL: https://www.vb.kg/421443
Теги:
МЧС, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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