Президент Садыр Жапаров передал новую спецтехнику для МЧС

Президент Садыр Жапаров сегодня, 13 августа, передал новую специальную технику Министерству чрезвычайных ситуаций (МЧС) страны. Об этом сообщает информационная служба администрации президента.

Подразделениям МЧС переданы вертолет Airbus H-125, автобусы, гусеничные и колесные экскаваторы, фронтальные и вилочные погрузчики, внедорожники, 150 мобильных домов и др.

В своем выступленииглава государства отметил, что сегодняшний мир является свидетелем того, что с течением времени окружающая среда претерпевает значительные изменения. Увеличилось количество стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на земле, расширился их масштаб.

"Глобальные условия, экстремальные изменения климата вызывают неожиданные природные и техногенные катастрофы. Все это требует от нас наращивать, улучшать и совершенствовать наши усилия по предотвращению стихийных бедствий и других возможных рисков, и ликвидации их последствий. Положение еще более осложняется из-за опасности пожаров, наводнений, оползней, дорожно-транспортных происшествий, химических, инженерных, медицинских и других опасных ситуаций, которые не исключают печальные случаи гибели людей", - сказал Садыр Жапаров.

Президент особо подчеркнул, что нет большего богатства, чем человеческая жизнь, и самое главное - обеспечить безопасность людей, выполнить задачу по их защите от чрезвычайных ситуаций различного характера, при этом, какая бы ни была авария, в случае необходимости экстренной помощи и быстрых действий - важна каждая минута.

"Предупреждение катастроф и ликвидация их последствий - насущная необходимость. В таких условиях нам необходимо иметь современное, мощное оборудование и средства для обеспечения безопасности людей. В случае необходимости используются современная техника, помогающая и способствующая быстрому реагированию. Соответственно, все это позволяет быстро принимать соответствующие решения. Конечно, с момента создания МЧС предпринятые превентивные меры спасли тысячи жизней и ликвидировали последствия многих стихийных бедствий. Спасатели достойно выполняют свои обязанности, получили большой опыт проведения международных гуманитарных операций.

Однако в соответствии с потребностями времени давно назрела необходимость укрепления технического потенциала МЧС и обеспечения его новыми образцами специальной инженерной техники и средств связи. Обеспечение наших спасателей современной техникой показывает мощь государства, повышает доверие людей к власти, удовлетворяет потребности граждан, которые ждут спасательные службы при различных авариях, спасаются жизни. Мы очень хорошо осведомлены об этой ситуации и работаем над этим", - отметил глава государства.

Он напомнил, что год назад спасатели были обеспечены современными пожарными машинами и специальной инженерной тяжелой техникой.

"Сегодня мы передаем вам вертолет и 34 единицы специальной техники, которые впервые за годы независимости приобретены из республиканского бюджета на сумму 384 миллиона 140 тысяч сомов. Также в этом году за счет средств республиканского бюджета планируем приобрести еще 1 вертолет на 752 миллиона 212 тысяч сомов. Кроме того, МЧС при поддержке Азиатского банка развития получило 10 пикапов повышенной проходимости, 1 микроавтобус и 11 единиц инженерной тяжелой техники на сумму 1 миллион 23 тысячи 480 долларов. Все это лицо, сила, мощь государства! На этом деятельность по обеспечению соответствующим оборудованием не останавливается, мы продолжим работу в этом направлении", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Вместе с этим глава государства отметил, что предоставление подробной информации о том, как действовать в случае стихийного бедствия или опасной ситуации, очень полезно для способности граждан защитить себя, в связи с чем рекомендует преподавать уроки о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации, на доступном для всех слоев общества уровне.

Президент Садыр Жапаров пожелал, чтобы в стране никогда не было бедствий, а инженерная и спецтехника использовались во благо граждан.

Глава государства осмотрел ангар и административное здание аэродрома МЧС, технику и быстровозводимые мобильные дома. Также президенту Садыру Жапарову и участникам мероприятия продемонстрировали летные возможности многоцелевого вертолета Airbus H-125.