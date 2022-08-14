Когда наступит крах доллара?

Чтобы быть первой экономикой мира надо всегда подниматься вверх, а других нужно топить, таково мнение таджикского предпринимателя Аскара Хосиёна, которым он поделился с Asia-Plus.

Из истории мы знаем, что фашистская Германия 22 июля 1941 года развязала войну против СССР. Фашистским войскам понадобилось 4 месяца, чтобы добраться до Москвы. Войскам СССР понадобилась 4 года, чтобы добраться до Берлина.

Это говорит о том, что генералы фашисткой Германии были лучшими в своём деле, поэтому на тот путь, который они прошли за 4 месяца, всему миру понадобилось 4 года. Да, несомненно, войну они проиграли, но то, что у низ были лучшие войска в то время, никто не спорит.

Этим примером я хочу сказать, что родина менеджмента это - США, там лучшая команда топ менеджеров, генералов менеджмента. Благодаря им доллар стал международной валютой. Благодаря им экономика США самая сильная экономика в мире.

И сегодня говорить о том, что эпохе доллара пришёл конец - преждевременно. Топ менеджеры США просто так без боя не сдадутся. Они не дадут на растерзании своё дитя всяким заморским, азиатским валютам.

Чтобы быть первой экономикой мира надо было всегда подниматься вверх, быть на Олимпе, иметь технологическое преимущество и это создаёт немало трудностей - постоянно быть в напряжении, на казарменном положении.

С 1950 годов американские генералы менеджмента поняли, чтобы всегда быть на Олимпе, нужно делать так, чтобы вокруг тебя "падали" конкуренты.

Последнее десятилетие США больше всего беспокоило развитие экономик Европы и Китая. И у них "созрел" план.

В первую очередь надо было "организовать" войну России с Европой, чтобы Европа обессилила. Результат на лицо: вы видите курс евро и инфляцию в Европе и полную зависимость от США.

Во вторую очередь им необходимо "устроить" войну Китая с Тайванем, чтобы развалить экономику Китая. Сейчас они этим и занимаются. Вы сами наблюдаете какая напряженность вокруг этой темы.

Что касается инфляции и проблем экономики в самих Штатах. Ну, что ж, война, как говорят, без потер не бывает. Тут главное, чтобы американские генералы менеджмента сами не заигрались, а то, раскачивая лодку мировой экономики есть опасность самим упасть, как это сделали фашистские генералы Германии в 1945 году.

Подробнее: https://www.asiaplustj.info/ru/news/opinion/20220813/kogda-nastupit-krah-dollara