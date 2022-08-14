Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон "О банках и банковской деятельности". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем 30 июня 2022 года.

Целью Закона является реализация некоторых статей Конституции Кыргызской Республики, а также гармонизация, систематизация норм права в сфере банковской деятельности, устранение коллизий и восполнение пробелов в банковском законодательстве.

Законом регулируются вопросы осуществления банковской деятельности, порядок создания, реструктуризации, ликвидации банков, а также порядок обращения сведений, составляющих банковскую тайну.

Также Законом определены правовые основы проведения банковского надзора, аудита, финансового оздоровления банка, меры воздействия, применяемые к банкам.