Исламские игры: Кыргызстан поднялся на 9 место в медальном зачете

Спортсмены из Кыргызстана 13 августа завоевали 6 медалей в копилку сборной Кыргызстана на Играх исламской солидарности в Турции.

Борцы Мээрим Жуманазарова, Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков принесли Кыргызстану золото, Амантур Исмаилов завоевал серебро, а Атабек Азисбеков и пловец Денис Петрашов принесли по бронзе.

Теперь в копилке сборной Кыргызстана 15 медалей - 6 золото, 5 серебро и 4 бронза.

Этот результат позволил команде подняться с 10 на 9 место в медальном зачете среди 40 стран, чьи спортсмены смогли завоевать медали Игр.

Источник: Sport АКИpress