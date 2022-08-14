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Исламские игры: Кыргызстан поднялся на 9 место в медальном зачете

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Спортсмены из Кыргызстана 13 августа завоевали 6 медалей в копилку сборной Кыргызстана на Играх исламской солидарности в Турции.

Борцы Мээрим Жуманазарова, Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков принесли Кыргызстану золото, Амантур Исмаилов завоевал серебро, а Атабек Азисбеков и пловец Денис Петрашов принесли по бронзе.

Теперь в копилке сборной Кыргызстана 15 медалей - 6 золото, 5 серебро и 4 бронза.

Этот результат позволил команде подняться с 10 на 9 место в медальном зачете среди 40 стран, чьи спортсмены смогли завоевать медали Игр.

Источник: Sport АКИpress


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URL: https://www.vb.kg/421453
Теги:
борьба, Турция, Кыргызстан
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