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Столичная мэрия поздравила строителей с профессиональным праздником

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Руководство мэрии города Бишкек совместно с городскими службами посетили строящиеся общеобразовательные организации и поздравили строителей с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Мэр города Бишкек Эмилбек Абдыкадыров посетил школу №75, расположенную по улице Баялинова, 124. Градоначальник сердечно поблагодарил строителей за вклад в развитие города и ответственную работу при строительстве 16 объектов, отметил нелегкий труд работников строительной отрасли.

Позже глава муниципалитета поздравил виновников торжества в жилом массиве Мурас-Ордо.

В жилом массиве Ак-Босого с торжественной речью выступил вице-мэр по вопросам транспорта, строительства и архитектуры Бактыбек Абдиев. Не оставил без внимания и коллектив строителей, работающих в школе №78 в жилмассиве "Көлмө", позже направился в среднюю школу №43 в жилом массиве Ак-Бата.

Вице-мэр по социальным вопросам Виктория Мозгачева и директор Департамента по управлению муниципального имущества Нурдан Орунтаев посетили школу-гимназию №6 и выразили благодарность строителям, вносящим вклад в будущее маленьких горожан. В.Мозгачева поздравила и команду, которая строит школу в жилом массиве Алтын-Ордо.

Работников строительной отрасли с профессиональным праздником поздравили вице-мэр по вопросам муниципального имущества и землепользования Нурлан Шаршеналиев и аким Октябрьского района Азамат Дороев в средней школе №73 в микрорайоне Тунгуч, а также в школе в жилом массиве Рухий-Мурас.

В средней общеобразовательной школе №35 по улице Логвиненко, 157 строится спортивный зал. Тружеников поздравили вице-мэр по вопросам ЖКХ Олег Попиков и аким Свердловского района Максатбек Саргазаков. Олег Попиков также посетил школу №76 и поблагодарил строителей.

Руководитель аппарата Азиз Садырбеков выразил благодарность команде "созидателей", трудящихся в школе №10 по улице Усенбаева, 164. Также, он посетил и строительство детского сада в микрорайоне Джал-29.

Аким Ленинского района Русланбек Тагаев выразил благодарность строителям в школе №40, расположенную по улице Каховская. Директор коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" Жамалбек Ырсалиев посетил школу в жилом массиве Ак-Ордо и поблагодарил за работу строителей.

Представители Управления капитального строительства отметили плодотворную работу строителей в школе №20 в 7-м микрорайоне.

На каждом объекте выступили отечественные певцы, такие как Султан Каримов, Замира Мавлянова, Динара Акулова, Бакыт Ыбыкеев, Ильяз Абдразаков ансамбль "Сувенир" и другие.

Кроме того, за плодотворный и добросовестный труд отличившихся строителей наградили почетными грамотами и благодарственными письмами мэрии города Бишкек.

Муниципальные администрации отметили работу местных активистов в организации мероприятий и поддержке строителей.

Мэрия города Бишкек еще раз искренне поздравляет всех строителей с профессиональным праздником и желает успехов в непростой, но очень важной для развития столицы, работе!".


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URL: https://www.vb.kg/421454
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