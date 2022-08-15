Удастся наладить личную жизнь. Гороскоп с 15 по 21 августа

Вот уже начинается и вторая половина августа. Время стремительно приближает осень, но предстоящая ещё летняя неделя ожидается гармоничной и мягкой. Луна убывает, способствуя завершению начатых дел и осуществлению возложенных на это лето планов и надежд. Удастся наладить личную жизнь, придать импульс делам. Возможно возобновление деловых и дружеских отношений.

Овен – лето близится к своему завершению, но несколько приятных сюрпризов оно приберегло для вас. Совершенно неожиданно сложатся вечеринки, свидания и развлекательные путешествия. А в карьере предстоит делать важный выбор. Решаясь на перемены, вы сможете встать на новый, более высокий уровень. Продолжая жить только мечтами, выжидая подходящий момент, вы рискуете пропустить вперёд конкурентов.

Телец – увлёкшись разговорами на работе, вы можете попасть в затруднительное положение, сделав неуместный комментарий. Претворяйте в жизнь возникающие планы, даже если ради них придётся многое поменять в жизни. Вы успешно справитесь с новыми проектами, расширите круг делового общения, участвуя в важных мероприятиях или совершая поездки. Несмотря на занятость, пара свободных дней у вас найдётся, и посвятить их лучше всего своему здоровью, а также отдыху в семейном кругу.

Близнецы – окунуться в рутину дел вы всегда успеете, а вот летний вояж через две недели уже не получится провести, поскольку лето закончится. У вас возникнет прекрасная возможность устроить непродолжительное летнее путешествие, которое перезагрузит личную жизнь и оставит приятные воспоминания. Насладившись общением и летним динамичным отдыхом, устройте шопинг, займитесь преобразованиями в доме. Вы удачно вложите деньги.

Рак – после периода растрат ваша казна вновь начнёт наполняться, чему будут содействовать полезные встречи с влиятельными людьми, дополнительная или новая работа. Удастся и профинансировать исполнение давней мечты. Деловые отношения будут переживать встряску, но давно назревшую. Изменения пойдут на пользу. А во время поездок будьте внимательны. Рассеянность способна существенно всё усложнить.

Лев – вам предстоит решать, как распорядиться оставшимися летними деньками этого года, и у вас родится блестящий план, который удастся быстро претворить в жизнь. Вас ожидают поездки, летние походы с романтическими вечерами, признания в любви и яркие впечатления. Преобразования на работе пойдут на пользу доходам, но будьте осторожны. Вы можете растратить слишком много денег, поддавшись соблазнительным, но не стоящим того предложениям.

Дева – положитесь на собственную интуицию, и вы сможете вовремя разгадать коварные замыслы тайных соперников, справиться с необязательностью деловых партнёров. Возникающие у вас идеи позволят по-иному реализовать уже начатые проекты, что существенно повысит ваш имидж. Одержав победу в карьере, позвольте себе отдохнуть, побаловав себя и близких приятными покупками, а также возможностью побывать в живописных местах.

Весы – примите во внимание предложения друзей и деловых партнёров. Без особых затруднений предложенное сотрудничество и проекты будут реализованы. И не забывайте, что на дворе всё ещё лето. Ещё есть шанс наполнить жизнь веселием и путешествиями в приятной компании, достаточно опять же принять ненавязчивое приглашение. Тревожность могут создавать интриги и слухи на работе, но меньше их слушайте, а больше делайте. Преодолев сомнения, вы измените ситуацию на работе к лучшему.

Скорпион – вопросы, требующие оформления документов, а также одобрения руководства и влиятельных людей, решатся быстро благодаря благожелательному расположению к вам. Пока звёзды благоволят, не тяните с визитом в различные инстанции и не откладывайте на потом обращение с просьбой к руководству. А подвести могут знакомые и коллеги по работе, забыв о своих обещаниях. Делайте выводы и пересмотрите круг общения.

Стрелец – удастся устроить летний вояж, который положительно повлияет на романтические отношения. Приятные приключения доставят немало позитивных эмоций, а новые видео и фото запечатлят важные мгновения этого лета. Возможен приезд гостей и получение приглашений на вечеринки. На работе не полагайтесь только на обещания руководства и влиятельных людей. Без вашего контроля за исполнением обещанного, всё может так и остаться на словах.

Козерог – в преддверии осени пора заняться покупками, обновив гардероб, меняя интерьер. Перемены в доме пойдут на пользу, а потому стоит заняться косметическим ремонтом. Заметное оживление ожидается в делах. Вашими идеями могут заинтересовать, что ускорит заключение договоров. Будьте только предельно внимательны с документами. Досадная опечатка может пустить всё работу насмарку.

Водолей – вечеринки, прогулки по паркам, походы заполнят вашу жизнь, напоминая о том, что лето ещё не закончилось, но осень уже близка и надо успеть насладиться яркими моментами. Неожиданные финансовые поступления возможны, но с инвестициями и покупками будьте осторожны. Поддавшись эмоциям, можно растратить непозволительно высокую сумму денег, столкнувшись с обманом.

Рыбы – не прилагая особых усилий вы сможете существенно улучшить материальное положение. Благодаря дополнительным источникам доходов или смене работы доходы возрастут. Мешать могут бесконечные разговоры и споры с некоторыми знакомыми и деловыми партнёрами. Часами обсуждая одно и то же, вы можете упустить возможность пополнить казну и насладиться летними деньками.

Астролог Андрей Рязанцев