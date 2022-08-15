Погибла Мария, влюбленная в горы

Горная туристка из Уфы Мария Нечаева сорвалась со стены и погибла при спуске с Хан–Тенгри 6 августа. Даже в Интернете трудно не заметить, что для этой красивой девушки с характером было главным - почти все селфи и фото с ней сделаны среди заснеженных вершин. Кто–то в сетях назвал ее альпинисткой, знаменитой восхождениями на высочайшие вершины. Мы попытались понять, кем была Мария, оставившая свое сердце в горах Тянь–Шаня.

Шесть горных туристов из Уфы совершали поход 6–й категории сложности. Группа шла со стороны Южного Иныльчека. При спуске с 6 тысяч 100 метров ребра пика Чапаева на северную сторону пика Хан–Тенгри в 12.30 участница восхождения Мария Нечаева сорвалась с высоты 5 тысяч 900 метров и скончалась при падении.

Свидетелями гибели Нечаевой оказалась группа Николая Грачева из Казахстана, которая находилась ниже на 50 метров. После срыва Мария пролетела мимо этой группы до высоты 5 тысяч 600 метров.

Спасатели турфирмы "Ак–Сай тревел" совместно с уфимской группой спустили тело погибшей в базовый лагерь "Северный Иныльчек". В этом случае особых проблем у спасателей не возникло. Место падения было известно, и добраться туда не представляло особой сложности. Из лагеря на вертолете, который арендуется турфирмой "Ак–Сай тревел", Марию доставили в Каракол.

По нашим данным, Нечаева была застрахована в российской компании, которая оплатила работу спасателей "Ак–Сай тревел". В связи с этим вызов в спасательную службу МЧС не поступал.

К сожалению, никаких подробностей того, что произошло на склоне знаменитого и очень опасного Хан–Тенгри, узнать не удалось: почему Мария сорвалась и никто не смог помочь?

Эксперты утверждают, что гибель горовосходительницы должна пройти все необходимые следственные действия и судебно–медицинское исследование, чтобы констатировать причину происшествия.

На страничке Федерации горного туризма Башкирии указано, что Мария Нечаева была опытной горной туристкой, за плечами которой множество походов и восхождений, включая пик Ленина, серьезно занималась альпинизмом, скалолазанием, скайранингом (бег в горах).

"Она очень любила горы, - отметили в группе. - Это серьезный удар для всех, ее друзей и товарищей. Искренне скорбим и приносим соболезнования родным и близким".

К сожалению, связаться с руководителем базового лагеря "Северный Иныльчек" Александром Софрыгиным не удалось по погодным условиям. Но при этом в распоряжении редакции "ВБ" оказалось уникальное видео его доклада по рации, где он сообщает о происшествии и просит помощи у спасателей "Ак–Сай тревел", которые работают на этой высоте и могут привлекать вертолет.

На уфимском интернет–ресурсе UFA1.RU рассказывается, что одними из первых о гибели Марии Нечаевой сообщили ее друзья в соцсетях после получения информации от туристической организации, которая проводит походы в горах Кыргызстана. Позже произошедшее подтвердили в горной комиссии Федерации спортивного туризма Башкирии. Там опубликовали и заявление о гибели Марии Нечаевой.

Председатель Федерации альпинизма Башкирии Ахмадулла Минибаев рассказал, что Мария была не альпинистом, а горным туристом.

- Альпинизм - это прежде всего восхождение на вершины. Туризм - длительный поход, - отмечает он. Ахмадулла Минибаев знает горы Тянь–Шаня. В 2010 году он с командой пытался покорить Пик Победы (7 тысяч 439 метров). Но тогда поход закончился гибелью трех участников. Сам Минибаев получил обморожения. В разговоре с корреспондентом UFA1.RU он говорит, что эти горы сложные даже для альпинистов, не говоря уже о горных туристах. На это влияет не только высота, сложные траверсы и резко меняющиеся погодные условия.

Говоря о Марии, Ахмадулла Минибаев отмечает, что "девушка посещала занятия Федерации альпинизма и повышала свою категорию: в 2021 году она получила первый разряд по спортивному туризму. Далее шло звание кандидата в мастера спорта. Ездила с федерацией на начальные сборы на Тянь–Шань, под Алматы. Занималась 3–4 года, изучала снаряжение, технику восхождения на 5–6–тысячные высоты, акклиматизацию - привыкание организма к новым условиям. Для работы в горах надо пройти весь комплекс занятий. В горах разный рельеф встречается: снег, лед, скалы, надо отлично уметь пользоваться альпинистским снаряжением".

В сообщении горной комиссии подчеркивается, что Мария - опытный горный турист, за плечами много походов, в том числе и на Пик Ленина (7 тысяч 134 метра).

По мнению известного, опытнейшего альпиниста Кыргызстана, руководителя базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрия Грекова, Мария серьезно относилась к занятиям горным туризмом. Он считает, что 3–4 года при интенсивных занятиях в горах - хороший срок для подготовки спортсмена. Сам он за 2 года сдал норматив на мастера спорта по альпинизму. А судя по интенсивности походов девушки из Уфы, по тому, что говорят ее товарищи, она был целеустремленной, активной спортсменкой. Возможно, в будущем она и стала бы настоящей звездой, если бы не сорвалась с такой высоты...

справка

Пик Хан–Тенгри находится в горной системе Тянь–Шань. Его высота 7 тысяч 10 метров. Гора располагается на стыке границ Кыргызстана, Китая и Казахстана. Мария с группой работала на маршруте со стороны Кыргызстана.