Садыр Жапаров: Правоохранительные органы должны заняться лжепатриотами

Президент Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию с разработкой месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области. Свое мнение по этому поводу он высказал на своей странице в соцсети.

"В последнее время в соцсетях появились так называемые "защитники" Жетим-Тоо, которые выставляют себя героями и призывают народ подняться. По этой причине я решил дать разъяснение по этому вопросу.

Многие помнят, что во время президентских выборов я заявлял, что месторождение "Жетим-Тоо" на 100 процентов если сами будем разрабатыват , то таким образом сможем покрыть внешний долг страны. Но дело в том, что никто не хочет разрабатывать этот рудник.

Внешний долг страны покроем за счет других источников и возможности для этого найдутся. Это же даст возможность еще раз увеличить зарплаты, пособия и пенсии.

Раньше "Кумтор" платил нашей стране налогов на сумму в 5-6 млрд сомов и многие молились на эту компанию, "мол, Кумтор нас содержит". С прошлого же года компания начала выплачивать в сумме по 50-60 млрд сомов и это дало возможность поднять зарплаты и пенсии.

Если будем разрабатывать Жетим-Тоо, то только полностью за счет государства. Ни одного процента не отдадим никому, но на сегодняшний день мы не готовы еще разрабатывать месторождение. Пока только дано указание провести геологические работы.

Во времена Союза также проводились работы, которые определяли запасы в этой горе. Но точных данных о запасах нет, сотрудники "Кыргызгеологии" работают над их уточнением. В конце концов, если не мы сами разработаем эту местность, то это сделает будущее поколение.

Находятся личности, которые выставляют себя "героями" и заявляют, что они не позволят сделать из Жетим-Тоо еще один "Кумтор". Не нужно вводить людей в заблуждение! Хватит врать людям, что "Жетим-Тоо отдают". Своими заявлениями вы усложняете жизнь людей. Когда "Кумтор" уходил, вы были у власти. Более того, вы были в верхушке власти, которая отвечала за безопасность страны. Мало того, что не смогли вернуть "Кумтор", так еще компания ни доллара штрафа не заплатила.

Сейчас "Кумтор" полностью передан нашему народу, жизнь госслужащих улучшается. Дороги ремонтируют. Школы строятся. Если вы не видите, какие изменения происходят, то обычные люди это видят. А если мы будем разрабатывать Жетим-Тоо, то зарплаты вырастут еще больше, появится второй "Кумтор". Жизнь людей, проживающих в Нарынской области и близ Жетим-Тоо, улучшится. Инфраструктура будет отремонтирована в айылах.

Но повторюсь еще раз: пока еще не решено, будем ли разрабатывать Жетим-Тоо или нет. Если решим разрабатывать, то мы договоримся с народом и на 100 процентов будем вести работу сами. Если народ скажет нет - значит, нет.

Если же мы будем лежать и ждать чуда, то ничего не произойдет. Школы строиться не будут. Дороги не отремонтируются сами собой. Зарплаты не увеличатся. Инфраструктура не улучшится. Короче говоря, никакого развития.

Когда мы предлагаем что-то сделать, то отвечают: "Это не делай, то не делай, развиваться будем только за счет туризма". А когда хочешь развивать туризм, то опять появляются недовольны". И после всего этого задаешься вопросом: "Нашему народу вообще что-нибудь нравится?"

Пока я президент, Кумтор, Жетим-Тоо и другие подобные крупные рудники мы никому не отдадим. Все другие рудники, которые до этого были переданы в частные руки, должны будут включить государство как дольщика. Нужно время.

Поэтому людям, которые хотят показать себя "героями", но на деле являются лжепатриотами, хватит врать о том, что Жетим-Тоо хотят продать.

Правоохранительные органы должны заняться этими лжепатриотами. Почему они распространяют ложную информацию?" - заявил президент.