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Специалист посоветовала, как обезопасить себя от аллергенов

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- Нина Ничипорова
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Лето - сложная пора для аллергиков. Хотя аллергия может омрачить жизнь человеку в любое время года. У августа свои краски и свои аллергические особенности: сухостой, солнце, изобилие фруктов, овощей, бахчевых. Поэтому на приёмах врача-аллерголога одного из столичных медицинских центров Сабиры Осмонкуловой всегда много пациентов - и взрослых, и детей. В интервью vb.kg она рассказала о признаках аллергии и как обезопасить себя от аллергенов.

- По данным Всемирной организации здравоохранения, аллергией страдает около 40 процентов населения Земли, – сказала собеседница нашему изданию. – В Кыргызстане также ежегодно увеличивается количество людей, страдающих ею.

Что это за заболевание?

- Аллергия - это болезненное восприятие организмом того или иного человека обычных, не опасных веществ для других людей. Реакция больного человека на них самая разная - от легкого насморка до аллергической крапивницы, обострения астмы, отёка Квинке и самого грозного заболевания - синдрома Лайелла. Есть еще аллергический конъюнктивит, он вызывает поражение глаз и другие патологические проявления.

Почему у одних людей возникает аллергия, а у других нет?

- Практически у 90 процентов людей была какая-нибудь аллергическая реакция на пищу, различные краски, пыльцу или пыль. Сегодня, например, известны 169 продуктов, которые могут заставить людей жестоко страдать. К самым "злым" аллергенам причисляют морепродукты, орехи, молоко, пшеницу, сою, хотя потенциальным аллергеном может стать абсолютно любая пища. Кстати, ученые доказали: если ребенок на первом году жизни употребляет рыбу, у него меньше шансов в дальнейшем столкнуться с проявлениями аллергии.

Отсутствие же аллергической реакции у некоторых людей связано с наличием хорошо сбалансированного противоаллергического иммунитета и отсутствием аллергических заболеваний в наследственности. Сегодня у аллергологов - иммунологов нет сомнений в том, что аллергия может передаваться по наследству, чаще всего от мамы ребенку.

Существуют ли отличительные признаки аллергии?

- Отличительных признаков множество. Например, частый насморк или кашель при отсутствии гипертермии. Наличие высыпаний на коже также без повышения температуры. Но если будет сильный зуд, гипертермия и отслоение эпидермиса, то это грозное осложнение в виде синдрома Лаейлла. Опаснейшее проявление аллергии - анафилактический шок, быстрое и резкое повышение чувствительности организма при контакте с аллергеном. Его наиболее выраженные симптомы - отеки и затруднение дыхания из-за отека гортани. Если аллергический ринит не несет серьезной угрозы жизни, то анафилаксия нередко становится причиной гибели людей.

Каковы методы лечения и можно ли избавиться от аллергии окончательно?

- Методы лечения в основном медикаментозные. Существуют, конечно, клинические протоколы лечения, но с учетом особенностей течения болезни к каждому пациенту нужен индивидуальный подход. И, разумеется, ни в коем случае нельзя самим себе назначать препараты против аллергии.

Что посоветуете в качестве профилактики?

- В настоящее время необходимо придерживаться гиппоаллергенной диеты, так как различные добавки для улучшения вкуса, пищевые красители, которых сейчас в изобилии, особенно повышают риск проявления пищевой аллергии.

Аптеки сегодня превратились в магазины, где можно купить многие лекарственные препараты без рецепта. Поэтому немало людей бесконтрольно принимает разные лекарства, чтобы улучшить самочувствие и избавиться от боли. Между тем, чем больше засоряется ими организм, тем слабее становится иммунитет, и выше риск развития аллергии.

В случае, когда человек уже точно знает, на что у него аллергия, ему необходима медикаментозная подготовка перед следующим сезоном цветения растения, ставшего источником болезни. Доступные для всех методы, позволяющие уменьшить контакт с пыльцой, - кондиционирование и очистка воздуха в помещениях, влажная уборка.

Лучше гулять в безветренную погоду, так как в жаркие и особенно ветреные дни концентрация вредоносной пыльцы в воздухе возрастает. После прогулки надо умыться, прополоскать рот и принять душ. Тем, чей организм негативно реагирует на солнце, лучше надевать одежду из натуральных легких тканей, прикрывающую руки, плечи, ноги, и носить головной убор.

В режиме боевой готовности

Впрочем, у аллергиков есть повод для радости - недавнее исследование специалистов из Национального института рака в США показало, что у них на треть снижен риск развития рака горла, пищевода, шейки матки и миндалин по сравнению с теми, у кого нет поллиноза. К таким выводам исследователи пришли, наблюдая в течение более 20 лет за 1,7 миллиона американцев с онкологическими диагнозами и сравнивая результаты с показателями сотен тысяч добровольцев. Кроме того, астма оказалась связана с наибольшим снижением риска развития рака печени.

Пока непонятно, почему именно поллиноз, а не другие виды аллергии, способствует снижению риска развития рака и почему это касается только определенных его видов. Исследователи предполагают, что это может быть связано с особенностями работы иммунной системы, которая весь период цветения находится в "режиме боевой готовности", сканируя организм на предмет возможных угроз. При этом, вероятно, она уничтожает и раковые клетки еще до того, как они успеют распространиться.


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URL: https://www.vb.kg/421463
Теги:
хронические болезни, Кыргызстан, Лето, врачи, профилактика, продукты, пациент
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