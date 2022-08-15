Нурайым Турусбекова: Первым делом – студент!

"Мне до сих пор вспоминается один из моих первых дней в колледже, как будто это было вчера. Закончился рабочий день, и мы собрались домой, в то время как пришли два студента Эркин и Нурсултан. В ходе разговора Эркин произнес слова, которые глубоко запали мне в сердце: "Мы сделаем все, что вы нам скажете! Только не разочаруйте нас…".

После этого случая, вспоминая его слова, я понимала, что мало давать студентам одни лишь знания, они ждут от нас большего – хорошего отношения, заботы, доброты, просто внимания. Это – прежде всего дети, и их надо любить" - так вспоминает начало своей работы в данном учебном заведении нынешний директор Политехнического колледжа Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова, кандидат технических наук, доцент Турусбекова Нурайым Курманбековна.

Сегодня ее жизнь тесно связана с Политехническим колледжем КГТУ, которому в этом году исполнилось 22 года и которому она отдает все свои силы и энергию.

Политехнический колледж КГТУ - один из самых престижных учебных заведений в Кыргызстане, является структурным подразделением КГТУ имени Исхака Раззакова, осуществляет образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования, выпускает специалистов для сферы быта и услуг. Выпускники колледжа могут реализовать себя в энергетической отрасли; в авторемонтных и автотранспортных предприятиях; в сферах товарных, информационных и финансовых потоков; полиграфии и медиа структур; легкой промышленности; IT технологий; технического обслуживания и сервиса оборудований пищевой промышленности; организации поисково-спасательных работ и ликвидации последствий ЧС, в пожарно-спасательных частях МЧС КР; технического обслуживания и сервиса оборудований теле- и радиовещания; на телекоммуникационном рынке.

О том, чем живет сегодня один из самых продвинутых колледжей в стране, рассказывает его директор Турусбекова Нурайым.

С уклоном на международную интеграцию образования

Наш колледж стал одним из первых учебных заведений в Кыргызстане, прошедших программную аккредитацию по всем образовательным программам обучения. Этот путь был нелегким. Далее мы успешно прошли институциональную аккредитацию, получив 3,9 баллов из 4.

В 2013 году, когда меня назначили руководителем колледжа, первым делом написала программу развития учебного заведения и вначале это был краткосрочный план. В следующем году составила долгосрочную программу до 2020 года, где детально разрабатывался проект по улучшению инфраструктуры колледжа, созданию условий как для преподавателей, так и студентов. Поэтапно мы стали осуществлять в реальность все намеченные цели. В 2021 году представила Стратегию развития колледжа до 2030 года уже с другим подходом и взглядом, с уклоном на международную интеграцию образования.

Успешно пройдя аккредитацию в независимом аккредитационном агентстве "Билим-Стандарт", с его рекомендации наш колледж в настоящее время готовится к Евразийскому чемпионату "Worldskills", который будет проходить в сентябре этого года в г.Саранске, на котором мы будем участвовать в онлайн-режиме, так как поездка требует немалых расходов, включая униформу и рабочие инструменты. Преподаватель, принявший участие в движении Worldskills, уже не сможет учить по-старому. Мы, кстати, имеем опыт участия в таких соревнованиях. До пандемии мои коллеги были направлены в Ташкент для участия в организации, проведении и судейства первого открытого чемпионата Республики Узбекистан по рабочим профессиям "UZBEKISTAN SKILLS 2019", где ознакомились с новыми технологиями оценивания уровня владения практическими навыками участников соревнования и опытом подготовки кадров на основе стандартов Worldskills; приобрели дополнительные профессиональные компетенции, которые несомненно стали ключевыми факторами нового для нас направления профессионального роста преподавателей и соответственно, повышения качества образования в колледже. И все это было презентовано в колледже нашим преподавателям. Также, наша коллега Аманова Нурзада Суйуналиевна в качестве эксперта участвовала в соревновании Worldskills г. Москвы. Приобретенный опыт участия в данных мероприятиях уже позволил нам начать успешное формирование новой учебно-профессиональной среды, новой производственной культуры, интеграции образовательных программ с реальным производством… Все это направлено на опережающую подготовку специалистов среднего звена.

Первопроходцы

Как я уже говорила выше, наше учебное заведение готовится к участию в Евразийском чемпионате в рамках юбилейного Х национального чемпионата "Молодые профессионалы" "Worldskills Russia". Пока планируем участие по компетенциям: Технология моды, Электромонтаж и Электроника. В дальнейшем планируем и по другим компетенциям. Кроме этого, в рамках данного масштабного международного мероприятия проходит практико-ориентированные программы обучения экспертов соревнований Worldskills. Это отличная возможность повышения квалификации для наших преподавателей и учебных мастеров: в онлайн режиме их обучают педагогическим технологиям - новым формам обучения, оценивания, идет сотрудничество учебных заведений с бизнесом, а также участников ждут другие интересные и полезные программы. Для нас сейчас победа не важна, главное - это участие, увидеть, чем живет мир.

Весь учебный год проходит насыщенно

У нас есть всё необходимое для самореализации студентов в учебной, производственной, творческой, спортивной и общественной деятельности. Студенты могут показать свои знания, умения на ежегодном мероприятии как, Декада знаний, продемонстрировать практические навыки на внутриколледжном конкурсе профессионального мастерства Чемпионат профессий.

Наш учебный год начинается с Фестиваля кыргызского языка, который длится до конца декабря. Он завершается красочным студенческим шоу-сармерденом. В рамках Фестиваля проходят неделя кыргызского кино, неделя художественного чтения, встречи с кыргызскими поэтами и писателями, музыкальный конкурс "Ырдайлы кыргыз ырларын", неделя национальных игр; организовываем выездные экскурсионные занятия, где студенты изучают историю, обычаи, традиции, и, самое главное, богатство кыргызского языка. Вместе со студентами я тоже изучаю кыргызский язык. Второе полугодие начинается с Декады знаний, которая длится до конца учебного года. Проходят недели географии, истории и других предметов, в том числе, и по спецдисциплинам. Каждый студент показывает, на каком образовательном уровне он находится и демонстрирует свои результаты.

Ежегодно проводим чемпионат профессионального мастерства

Наш колледж – это не только живые традиции, но и творческие подходы к организации учебного процесса. Декада знаний является одним из значимых и творческих мероприятий для проведения внутреннего мониторинга качества обучения, где студенты показывают свои знания, умения и навыки, полученные по всем дисциплинам. В рамках Декады знаний мы начинали нашу внутреннюю олимпиаду с двух предметов: физики и математики. На сегодня внутриколледжные олимпиады проходят по всем общеобразовательным предметам. А по дисциплинам профессионального цикла проходит ежегодный Чемпионат профессий с целью мотивации студентов к углубленному изучению спецдисциплин, повышения интереса к выбранной профессии и стимулирования профессионального роста преподавателей. Имея этот небольшой, но плодотворный опыт, мы в 2019 году в честь 65-летия нашего университета провели первый республиканский чемпионат профессионального мастерства среди студентов колледжей технического направления. К нам тогда приехали участники - студенты колледжей со всех регионов Кыргызстана.

Выпускник уходит от нас с необходимым багажом знаний

Любой работодатель, принимающий на работу нового сотрудника, должен быть уверен, что он владеет практическими навыками по конкретной профессии. В свою очередь, наш потребитель, то есть студент должен быть уверен, что он в учебном заведении получит практические знания, и мы стараемся максимально предоставить студенту те необходимые знания, которые он будет применять на практике.

Если несколько лет назад молодежь больше придавала значение юриспруденции и экономике, то сейчас нас радует, что они стали уделять внимание и производственным отраслям. Все стали понимать, что любое сильное государство держится именно на высокотехнологичном производстве. Каждый молодой человек сегодня хочет не только заниматься любимым делом, но и получать достойную заработную плату и иметь карьерный рост. В этой связи авторитет нашего колледжа растет изо дня в день и соответственно растет количество желающих учиться в нашем учебном заведении. Для нас первым делом – студент. Все что делается колледжем, делается для студентов.

Несмотря на трудности, мы движемся только вперед

Один из наших недостатков - это нехватка площадей. Мы могли бы сами производить учебно-лабораторные стенды для учебного процесса по многим дисциплинам. Но не хватает площадей для новых лабораторий.

Также хотелось бы отметить слабую школьную подготовку абитуриентов. В образовательном школьном стандарте написано одно, а выпускники школ приходят с другим результатом. Мы становимся крайними, потому что без хороших базовых знаний дальнейшее обучение невозможно, нам приходиться иногда возвращаться к школьным программам. Этим самым теряется время, а подготовленных студентов, с которыми мы могли бы работать единицы. Другая проблема - это дефицит кадров. Любой программист или технолог с хорошим окладом к нам не придет – это больной вопрос. Не хватает физиков, математиков, химиков...

Но, несмотря на трудности, у нас в колледже трудится сильная и сплоченная команда, мы стараемся выбирать профессиональных преподавателей, которые отдают всю свою душу и сердце работе. Доказательством тому является участие и призовое место преподавателя колледжа Тынышевой А.М. в республиканском конкурсе "Санарип мугалим Кыргызстан"; участие преподавателей колледжа в республиканском конкурсе "Лучший учебник и лучший видеоурок", призовое 3 –е место занял преподаватель дисциплины "Профессиональная математика" Дуйшембиев А.С.; 3 место в республиканском конкурсе "Мен мугалим болом – 2021-2" - Кыдырмаева Ж. К. и многие другие.

Обучаем редким профессиям

Мы обучаем студентов многим востребованным профессиям и лишь только наш колледж в Кыргызстане обучает таким непростым и интересным профессиям, например, по специальностям "Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)" "Гидроэлектроэнергетические установки", "Электрические машины и аппараты", "Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании" и др. Некоторые направления мы закрыли по объективным причинам. Почему в других колледжах не открывают данные специальности, которые есть у нас, думаю, это связано с отсутствием материальной базы, кадрового обеспечения…

В колледже студентам созданы все возможные условия для получения качественных знаний. Колледж имеет отдельный учебный корпус, общежитие. У нас 100 % оснащение современным интерактивным оборудованием, лабораторным оборудованием, как заводского, так и изготовленного собственными силами, работает мультимедийный лингафонный кабинет английского языка, аналогичный кабинет хотим открыть по кыргызскому языку. Мы сейчас ищем программы на кыргызском, если они имеются, то мы готовы их приобрести. Сейчас ведем переговоры с одним из вузов для решения этого вопроса. Кроме этого, у нас функционируют учебно-производственная швейная мастерская, учебно-лабораторный центр "Энергетик"...

Что сделано и что будет?

В условиях пандемии при поддержке нашего ректора Мирлана Койчубековича преподаватели колледжа участвовали в программе "IT в образовании" в рамках проекта HiEdTech "Модернизация высшего образования в Центральной Азии через новые технологии". В результате освоен и оперативно внедрен в учебный процесс образовательный портал (https://online.kstu.kg/), где за короткий срок размещены разработанные преподавателями колледжа новые учебно-методические материалы: видеоуроки, презентации, контролирующие материалы и т.д.

Ежегодно студентами под руководством опытных преподавателей выполняются реальные выпускные квалификационные работы с внедрением и использованием на практике, что составляет более 30 %. Ежегодно во время прохождения практик на производстве студентам осуществляется выплата заработной платы и лучшие из них проходят официальную стажировку во время учебного процесса с последующим трудоустройством.

В учебный процесс образовательной программы "Конструирование, моделирование и технология швейных изделий" установили три лицензионные программы по компьютерному моделированию одежды с программными обеспечениями "Акумарк", "Жуливи" и "Грация". Одну мы закупили, вторую нам подарили, третью приобрели в рамках проекта АБР. Наши выпускники, приходя в производство и если там есть система САПР (программа для организации швейного производства на всех этапах: от разработки модели до массового производства изделий и контроля основных показателей), показывают хорошие результаты по эксплуатации данных программ. В рамках проекта АБР закупили оборудование на 10 миллион сомов для учебно-производственной швейной мастерской и учебно-лабораторного центра "Энергетик". В настоящее время ведем переговоры с Ассоциацией Легпром Кыргызстана, где готовы нам помочь обновить оборудование. По двум образовательным программам ведем переговоры по изготовлению и закупке новейшего оборудования для проектирования, создания, синтеза и анализа электронных схем и устройств различного назначения: вычислительной техники, радиотехники и связи, автоматики и др. …

Как видите, идет непрерывное обеспечение учебного процесса новыми формами учебно-методических материалов - разработанных, постоянно обновляемых, совершенствование методов обучения и оценивания, материально-технической базы... И это неполный перечень наших работ. И дальше мы также нацелены на качественные результаты. Качество - основной смысл нашего Колледжа. Образцовое качество и результативность образовательных услуг. Работа над совершенствованием качества услуг – основная задача каждого сотрудника

На сегодняшний день в нашем коллективе работает более 130 сотрудников и преподавателей, учатся около 1300 студентов. Нас много, и все мы часть одного целого - Университета, одной команды. Университет не стоит на месте, а вместе с ним должны расти и мы - колледж. И я уверена: нам это по силам.