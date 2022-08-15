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Китай, Казахстан и Узбекистан запустили новый железнодорожный маршрут

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Китай, Казахстан и Узбекистан запустили новый грузовой железнодорожный маршрут, который соединил восточные провинции Поднебесной с Центральной Азией, сообщают СМИ со ссылкой на Синьхуа.

Грузовой поезд выехал из города Уси (провинция Цзянсу, Восточный Китай) 13 августа и направился в Центральную Азию. Состав везет более 1 тысячи тонн товаров, включая бытовую технику и автозапчасти, общей рыночной стоимостью 30 миллионов юаней (около 4,4 миллиона долларов).

Поезд проедет через город Ляньюньган и примерно через 20 дней прибудет в Казахстан и Узбекистан.

Как отметили в логистическом парке Западного вокзала города Уси, после начала пандемии местные внешнеторговые предприятия стали испытывать трудности в экспорте товаров, и появление нового маршрута грузовых железнодорожных перевозок открывает новые возможности для этих предприятий.

Напомним, что ранее Узбекистан предложил запустить новый транспортный коридор из Китая в Афганистан.


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URL: https://www.vb.kg/421480
Теги:
железная дорога, Казахстан, Китай, Узбекистан
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