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"Хабиба можно было использовать для популяризации спорта в стране"

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- Назгуль Абдыразакова
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К нам приехал спортсмен мирового класса, а у наших властей даже ума не хватило этим воспользоваться для пропаганды здорового образа жизни. Об этом на своей странице в соцсетях написала кыргызстанка Аида Сасыбаева.

"Мне очень стыдно за ту шумиху, что происходит вокруг Хабиба. Ну что за тон? Зачем вы пишите: "приехал кто-то там"?

Хабиб не "кто-то там", а спортсмен мирового класса, который вдохновил миллионы ребят по всему миру вместо алкоголя и наркотиков выбрать спорт. Я знаю таких мальчиков, которые вдохновились Хабибом и пошли в спорт. А могли бы клей по подвалам нюхать. У них дома висят постеры с Хабибом. Хабиб это "сказка про Золушку", но только для мальчиков. И критиковать мы должны не то, что его чествуют, а то, что его как раз не чествуют как спортсмена, а показывают как игрушку. Мы должны критиковать то, что у наших горе-властей ума не хватило использовать весь потенциал и харизму Хабиба для популяризации здорового образа жизни кыргызским ребятишкам. Нет, блин, у них ума только хватило на то, чтоб пригласить Хабиба как "трофей" личного успеха. Как дорогую безделушку. На-те, мол, смотрите, какие мы крутые, как много денег мы нахапали и можем позволить себе так развлекаться, приглашая Хабиба. У них ума только на это и хватило, чтоб возить Хабиба по резиденциям и ресторанам. Тогда как возить надо было по интернатам и школам, по детским лагерям и спортивным секциям. Хабиба можно было использовать для популяризации спорта в стране. А не для того, чтоб показать, как много они нахапали и как круто они живут в резиденциях! Вот что надо критиковать, ребята. Это равносильно пригласить лауреата Нобелевской Премии по медицине и таскать его потом по кабакам и саунам...

К нам приехал спортсмен мирового класса, а у наших властей даже ума не хватило этим воспользоваться для пропаганды здорового образа жизни. И в этом наша трагедия.

PS: Хабиб это уже оптимизированный, раскрученный, распиаренный медиа-продукт. Это уже готовый оптимизированный инструмент. Бери и используй. Пару поездок Хабиба по домам интернатам или детским спортивным клубам, пару интервью, пару обнимашечных фото с ребятишками и всё. Вот тебе готовый продукт пропаганды здорового образа жизни. Уже все мальчишки бы побежали записываться в спорт клубы. Сделали мы это? Нет.... И пост как раз об этом. Не о Хабибе, а об этом. О том, что мы даже готовые медиа-проекты использовать не смогли!", - написала Сасыбаева.


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URL: https://www.vb.kg/421483
Теги:
спорт, Кыргызстан, Хабиб Нурмагомедов, соцсети
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