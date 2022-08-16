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Миллионы вредителей - страшная сила

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По линии Продовольственной программы ООН в этом году получены 6 тракторов, 14 опрыскивателей, 25 спецкомбинезонов, 10 планшетов, 15 пар сапог, 200 единиц защитных очков, перчатки, респираторные маски – все это для борьбы с саранчой. Наш корреспондент побывал в местности Сары-Коо Жайылского района Чуйской области, где ведется обработка полей.

Прожорливые твари

Когда идешь по заросшей траве, из-под ног выскакивают кузнечики. Для не специалиста трудно определить, кузнечики это или саранча. Внешне они очень похожи. Но кузнечик безобидное насекомое из детской песни, а саранча – страшный сон крестьянина, угроза сельскому хозяйству. Поэтому ее и уничтожают.

Пока борются традиционным методом – распылением инсектицидов. По полю ездит трактор с прицепом, в котором желтая бочка с ядовитой жидкостью. Начинают травить с мая, когда вредители появляются на полях, холмах и даже в горах. И уничтожать их нужно, когда их еще мало, пока не успели отложить личинки.

- У нас есть два вида саранчи: итальянская и марроканская. Итальянская более плодовитая. Она может за сезон отложить до 200 личинок, - говорит заместитель министра сельского хозяйства КР Азамат Мукашев.

По его словам, если вовремя не сократить популяцию насекомых, то они могут размножиться до умопомрачительного количества: от 20 до 40 миллионов на один квадратный километр и съесть столько пищи, сколько могут съесть 35 тысяч человек за день! Или столько травы, сколько могут съесть 2 тысячи голов крупного рогатого скота за сутки.

Соответственно и ресурсы для борьбы с саранчой нужны немалые. К примеру, в этом году Департамент химизации и защиты растений намерен обработать 48 тысяч гектаров земель по всей стране! Из них только в Чуйской области - 2,5 тысячи гектаров.

Как рассказал Мукашев, каждый год из бюджета выделяются не менее 50 миллионов сомов на борьбу с саранчой. Но средств как всегда не хватает и традиционно помогают доноры.

-Вот этот трактор, который вы видите, может за день произвести опрыскивание на площади 30-35 гектаров. А внедорожник с опрыскивателем за день может обработать до 200 гектаров за день, - рассказывает об особенностях техники Азамат Мукашев.

Сейчас в ведомстве работают над приобретением специальных дронов. Ведь тракторы и автомашины могут распылять яд только на ровных местностях, а саранча появляется и на холмах и уже обосновалась даже на высоте свыше 2 тысяч метров над уровнем моря, чего раньше не наблюдалось.

- В Баткене, Джалал-Абаде есть места, где машина не может работать. Там и нужны дроны, - поясняет замминистра.

Бороться всем миром

С саранчой много лет борются не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии. По данным Продовольственной программы ОНН, за последние десять лет в Центральной Азии эти насекомые оккупировали почти 5 миллионов гектаров. Из них 3,3 миллиона гектаров обрабатываются химическими инсектицидами. Изменение климата в сторону потепления только во благо вредителям: они любят засушливые территории.

Чтобы помочь странам региона, еще в 2011 году ООН начала программу по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой на Кавказе и в Центральной Азии.

В 2020 году началась ее вторая фаза, на реализацию которой правительство Японии выделило $7,5 миллиона. Для координации работ и были предоставлены сотрудникам Департамента химизации и защиты растений планшеты со специальной программой.

Каждая страна будет вводить информацию в базу данных о саранче, и каждая страна будет иметь информацию о том, где она появилась, в каком количестве и куда движется, чтобы выработать единую тактику борьбы.

- Если в одной стране работы будут делать вовремя, а в другой с опозданием, то мы даем шанс вредителю переместиться из одной страны в другую и увеличить экономический ущерб от него, - поясняет замминистра.

Что интересно, саранча не откладывает яйца на обрабатываемых землях, словно знает, что при вспашке личинки уничтожаются. Пока же, по словам Азамата Мукашева, Департамент химизации справляется со своими обязанностями и сдерживает натиск этой напасти.

- Если бы департамент не проводил своевременно профилактические меры, то ущерб было бы трудно оценить. Четкий мониторинг ожидаемого порога, точечное выявление, наличие современной техники, когда дистанция распыления составляет 35 метров, а не 12 как раньше – все это влияет на эффективность борьбы с вредителями, - заключил замминистра.

Пока приходится использовать химические инсектициды. Но в будущем, возможно, начнут применять безвредные для окружающей среды препараты. Как рассказал нашей газете заведующий отделом защиты растений и контроля Департамента химизации Алмаз Алакунов, сейчас в Узбекистане проходят испытания биопрепараты, которые вызывают эпидемию грибковых заболеваний у саранчи, и она погибает.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: Шелковый путь


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URL: https://www.vb.kg/421488
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан, саранча
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