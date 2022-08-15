В колонии №19 свой профессиональный праздник отметили работники УИС

Свой профессиональный праздник работника уголовно-исполнительной системы Кыргызстана отметили в исправительной колонии №19 в Сокулукском районе Чуйской области.

После торжественного исполнения государственного гимна страны начальник учреждения полковник в/с Арстан Байсынов объявил праздник открытым.

Сотрудникам колонии и военнослужащим 12-й роты Департамента охраны и конвоирования Службы исполнения наказаний Минюста КР рассказали об истории пенитенциарной системы нашей республики, о современной деятельности СИН и проводимых реформах, сказали много теплых пожеланий.

После этого отличившимся в службе вручили заслуженные почетные грамоты, воинские звания и медали. Причем не только ведомственные, но и нагрудные знаки МВД КР. Пожалуй, самую весомую награду от лица руководства СИН и председателя президиума Общественного объединения ветеранов Внутренних войск МВД и ДОК, полковника в отставке Советбека Арбаева, получил Исмаилов Узакбай, являющийся председателем актива ветеранов фонда "Сый-Урмат" в нижней части поселка Жаны-Жер. Это уникальный в своем роде орден, который Исмаилову лично вручил начальник учреждения, полковник в/с Арстан Байсынов.

Празднование, прошедшее в приподнятом настроении, завершилось традиционным прохождением строевым маршем.