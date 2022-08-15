Гран-при туристического шоу в Корее получила делегация Кыргызстана

В Республике Корея завершилось 7-е корейское международное туристическое шоу 2022 – KITS. Делегация Кыргызской Республики получила гран-при как лучший эксгибитор выставки. Экспозиция, которую представила наша страна, была признана самой интересной и информативной на шоу.

"Мы получили очень хорошие отзывы на туристическом шоу. Очень многие его участники, а это почти 400 туркомпаний, 140 из которых работают на внешний туризм, отметили хороший туристический потенциал Кыргызской Республики и выразили готовность отправлять к нам туристов", - прокомментировал получение гран-при управляющий директор Фонда поддержки развития туризма Кайрат Итибаев.

В шоу участвовали такие страны, как Оман, Шри-Ланка, Республика Таджикистан, Колумбия, Кыргызская Республика. Нашу страну представлял Фонд поддержки развития туризма в КР, который открыл на выставке свой павильон. В составе делегации были Чрезвычайный и Полномочный посол в Республике Корея Аида Исмаилова, депутат Жогорку Кенеша Надира Нарматова и туроператоры нашей страны.

Посетители выставки отметили интересный формат подачи информации о Кыргызстане. Кыргызская делегация не просто рассказала о красоте страны и ее туристических возможностях. Презентацию сопровождали картины Самата Ишенбекова, специально привезенные им в Корею, а также видеоролики на корейском языке.

Помимо участия в туристическом шоу, представители фонда подписали три меморандума о сотрудничестве - с культурным центром Кыр-Хан, корейским туроператором Kyrgyzstan Air Travel, Ассоциацией студентов Кыргызской Республики в Республике Корея.

Сеульская туристическая ассоциация (STA), меморандум с которой был подписан месяц назад, выразила готовность отправить в Кыргызстан экспертную группу для анализа существующей туристической инфраструктуры и привлечения инвестиций. А также рассмотреть совместные проекты по цифровизации туристических услуг.