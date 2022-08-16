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Сложная налоговая система в Кыргызстане мешает бизнесу выйти из тени

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- Нина Ничипорова
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Вопросы упрощения налогового администрирования и проблемы сдачи налоговой отчетности обсудили представители бизнеса с начальником управления политических и экономических исследований Администрации президента КР Алмазом Исановым и представителями госструктур.

Во встрече приняли участие представители Международного делового совета, Бизнес-ассоциации ЖИА, Института бизнес-омбудсмена, Палаты налоговых консультантов, а также Минэкономики, Нацстаткома, ГНС.

Налоги и теневая экономика

В своем выступлении Алмаз Исанов подчеркнул, что сложное налоговое администрирование влияет на высокий показатель теневой экономики в Кыргызстане.

Согласно исследованиям Фонда имени Фридриха Эберта в Кыргызстане, доля теневой экономики в последние годы оценивается в 25–50% национальной экономики, что подрывает устойчивый экономический рост в стране. На неформальном рынке труда заняты 71,8% работников в стране. Отрасли экономики с наибольшей долей неформально занятых – сфера торговли и услуг, строительство.

В Кыргызстане существует 7 видов обязательных налоговых платежей, общая ставка которых составляет 29% доходов (коммерческой прибыли) предпринимателей. Это - НДС, акцизный налог, налог с продаж, подоходный налог, налог на недра, налог на прибыль, налог на имущество. По этим видам налогов предпринимателям приходится сдавать до 71 отчета в год, включая ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты, на что уходит масса рабочего времени.

Лучшие практики других стран

Удобство систем налогообложения определяют такие критерии, как количество налогов, их объем и время, необходимое на подготовку к их уплате. В своей презентации Алмаз Исанов провел наглядное сравнение с простыми и удобными налоговыми системами других стран. Как показали исследования международных организаций, самые простые налоговые режимы действуют в ближневосточных и азиатских государствах.

Так, в Саудовской Аравии и Катаре платят 4 налога, общая ставка которых составляет соответственно 15,7% и 11,3% коммерческой прибыли, в ОАЭ – 5 налогов (15,7% прибыли). В Катаре, например, на оформление налоговых документов уходит в среднем 36 часов в год, в то время как некоторым нашим предпринимателям приходится тратить на это до нескольких недель.

Эстония восемь лет подряд возглавляет рейтинг аналитического центра Tax Foundation, которое оценивает налоговое законодательство 37 стран, состоящих в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Главный плюс налоговой политики Эстонии заключается в том, что юридические лица не платят подоходный налог на нераспределенную прибыль, что позволяет компаниям реинвестировать ее. Ставка НДС в стране варьируется от 0 до 20%, что ниже, чем в другие странах Евросоюза.

Проблемы при сдаче отчетности

На встрече с Алмазом Исановым многие предприниматели говорили о том, что очень сложно сдавать налоговую отчетность онлайн, потому что Личный кабинет налогоплательщика, созданный Salyk.kg на сайте ГНС, часто перестает работать, особенно в период сдачи отчетности, возможно, из-за того, что не выдерживает нагрузки.

Немало проблем и при сдаче отчетности офлайн, то есть на месте: очень много времени уходит на ожидание в очередях, а компьютеры долго запрашивают документы, которые в принципе можно было бы и не запрашивать.

Предложения бизнеса

Предприниматели попросили представителей госорганов оптимизировать эти процессы, чтобы сдача отчетности не ассоциировалась с негативными явлениями.

Для вывода бизнеса из тени участники встречи предложили продлить действующую в Налоговом кодексе норму по безналичному расчету по налогу с продаж (эта норма действует только до 2023 года). Напомним, в новом Налоговом кодексе прописано, что НсП составляет 0% при безналичном расчете.

Чтобы стимулировать бизнес платить налоги, представители Палаты налоговых консультантов предложили сделать разницу между наличным и безналичным расчетом в 2-3% вместо ныне действующей разницы в 1%.

Применение ККМ

Известно, что одним из эффективных способов борьбы с теневой экономикой и коррупцией является применение контрольно-кассовых машин (ККМ).

По данным ГНС, с начала 2022 года к работе с ККМ перешли более двадцати тысяч субъектов предпринимательства, и на сегодня в стране используются более 52 тысяч ККМ, что в 2,4 раза больше по сравнению с 2021 годом.

Однако, по данным кабмина, Кыргызстан в несколько раз отстает от других стран ЕАЭС в этой сфере. Если в Казахстане, Беларуси и Армении на 30 человек приходится одна ККМ, то в Кыргызстане – один аппарат на 134 человека. Поэтому работа по внедрению ККМ будет продолжена в стране. Но при этом ответственным госорганам следует подумать, как заинтересовать предпринимателей, какие льготы им можно предоставить.


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URL: https://www.vb.kg/421493
Теги:
бизнес, коррупция, теневая экономика, Налоговый кодекс, налоги в Кыргызстане, бизнес-омбудсмен
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