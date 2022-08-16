Театры оперы и балета КР и Монголии подписали меморандум о сотрудничестве

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева и Государственный академический театр оперы и балета Монголии подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила руководитель литературно-драматургической части театра имени Малдыбаева Елена Мягкова.

Документ о сотрудничестве был подписан в ходе рабочей поездки генерального директора Кыргызского национального академического театра оперы и балета Алмаза Истамбаева в Монголию. Со стороны Монголии меморандум подписал генеральный директор Государственного академического театра оперы и балета Монголии Цэдэндорж Төвшинтөгс.

Культурные связи с зарубежными странами являются важной составной частью деятельности бишкекского театра оперы и балета и осуществляются в целях ознакомления, взаимообогащения и дальнейшего развития самобытных национальных культур, укрепления взаимопонимания и дружбы между людьми.

В минувшем театральном сезоне Кыргызский театр оперы и балета отметил 30-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Кыргызстаном. В опере Джузеппе Верди "Аида" блистательно выступил талантливый вокалист из Монголии, лауреат международных конкурсов, приглашенный солист Ла Скала, Мариинского театра, Арена-ди-Верона, финалист проекта "Большая опера" Бадрал Чулуунбаатар.

Теперь отношения между оперными театрами Кыргызстана и Монголии будут только укрепляться. В рамках сотрудничества планируется создание совместных проектов путем привлечения режиссеров, художников, дирижеров, солистов оперы и балета. Проведение гастролей и концертов с представлением лучших спектаклей репертуара. На ближайшее время запланированы совместные показы таких шедевров мировой классики, как опера Джузеппе Верди "Риголетто" и балет Адольфа Адана "Жизель".