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Театры оперы и балета КР и Монголии подписали меморандум о сотрудничестве

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- Анастасия Карелина
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Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева и Государственный академический театр оперы и балета Монголии подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила руководитель литературно-драматургической части театра имени Малдыбаева Елена Мягкова.

Документ о сотрудничестве был подписан в ходе рабочей поездки генерального директора Кыргызского национального академического театра оперы и балета Алмаза Истамбаева в Монголию. Со стороны Монголии меморандум подписал генеральный директор Государственного академического театра оперы и балета Монголии Цэдэндорж Төвшинтөгс.

Культурные связи с зарубежными странами являются важной составной частью деятельности бишкекского театра оперы и балета и осуществляются в целях ознакомления, взаимообогащения и дальнейшего развития самобытных национальных культур, укрепления взаимопонимания и дружбы между людьми.

В минувшем театральном сезоне Кыргызский театр оперы и балета отметил 30-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Кыргызстаном. В опере Джузеппе Верди "Аида" блистательно выступил талантливый вокалист из Монголии, лауреат международных конкурсов, приглашенный солист Ла Скала, Мариинского театра, Арена-ди-Верона, финалист проекта "Большая опера" Бадрал Чулуунбаатар.

Теперь отношения между оперными театрами Кыргызстана и Монголии будут только укрепляться. В рамках сотрудничества планируется создание совместных проектов путем привлечения режиссеров, художников, дирижеров, солистов оперы и балета. Проведение гастролей и концертов с представлением лучших спектаклей репертуара. На ближайшее время запланированы совместные показы таких шедевров мировой классики, как опера Джузеппе Верди "Риголетто" и балет Адольфа Адана "Жизель".


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URL: https://www.vb.kg/421501
Теги:
Монголия, театр, Театр оперы и балета
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