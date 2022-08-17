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Мирзиёев уволил прокурора Чиланзарского района из-за вреда деревьям

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- Светлана Лаптева
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил хокима и прокурора Чиланзарского района из-за скандала с реконструкцией улицы Чиланзарская, сообщают СМИ.

"Сегодня на селекторном совещании под председательством руководителя администрации президента Сардора Умурзакова был подвергнут резкой критике произошедший недавно в Ташкенте и вызвавший сильное недовольство населения случай причинения вреда деревьям", – отметил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

По поручению президента освобождены от должности хоким Чиланзарского района Ташкента Ш.Мавлонов и прокурор района И.Бозоров.

Также за безответственное отношение к обязанностям объявлен выговор хокиму столицы Джахонгиру Артыкходжаеву и прокурору города Улугбеку Косимову.

Напомним, что на прошедших выходных разразился скандал с повреждением деревьев на улице Чиланзарской в ходе ее реконструкции. Хокимият Ташкента сообщил, что повреждено всего 7 деревьев. При этом специалисты Госкомэкологии заявили о 101 поврежденном дереве.


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URL: https://www.vb.kg/421504
Теги:
Узбекистан
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