В субботу состоится решающий матч за золотые медали чемпионата КР

20 августа 2022 года на стадионе Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта состоится решающий матч за золотые медали Чемпионата Кыргызской Республики по футболу среди дублирующих команд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На поле соревноваться выйдут столичная "Алга-2" (второй состав) и футбольный клуб "Дордой–2". Матч начнется в 18:00 по адресу: улица Ахунбаева, 97.

Федерацией футбола и организаторами первенства Кыргызской футбольной профессиональной лиги планируется награждение, а также вручение медалей и Кубка победителей сезона 2022 года.

СПРАВКА

"Алга" известный и сильный клуб Кыргызстана со времён СССР, которая постоянно участвовала в чемпионате СССР, проведя в общей сложности 27 сезонов в Первой и 16 сезонов во Второй лиге. "Алга" единственный кыргызский клуб, выигрывавший турнир во Второй лиге и отыгравший больше одного сезона в Первой лиге.