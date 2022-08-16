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Разыскивается Бейшегуль Мамеркулова

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- Асия Канаева
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Разыскивается Бейшегуль Турсунбаевна Мамеркулова.

По данным пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека, 5 августа в милицию с письменным заявлением обратилась жительница столицы С. Б. Женщина попросила оказать содействие в поиске ее сестры Бейшегуль Мамеркуловой 1957 года рождения. 3 августа примерно в 14 часов женщина вышла из дома, расположенного на пересечении проспекта Чуй и проспекта Молодой Гвардии, и домой уже не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 152-155 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные с проседью, брови густые темные, глаза большие карие.

Пропавшая была одета в платье зеленого цвета и черные сандалии.

Занимается попрошайничеством.

УВД просит граждан, что-либо знающих о местонахождении Бейшегуль Турсунбаевны Мамеркуловой, сообщить об этом по телефонам: 0(312)35-26-05, 0(312)44-44-57, 0(312)35-26-32, 0(553)102-880, 0(773)909-465, 0(551)088-330, 0(701)644-403, 0(755)579-580 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/421517
Теги:
розыск, Бишкек
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