В Бишкеке проверили бани

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии города Бишкек продолжает наводить порядок в столице.

В целях улучшения экологии в городе инспекция начала проводить рейд по баням в Свердловском и Первомайских районах.

Владельцам бань выдали 10 уведомлений о недопущении сжигания запрещённых предметов (резина, пластик, швейные отходы и т.д.), также рекомендовали перейти на газ.

Инспекция напоминает, в случаи сжигания запретных веществ инспекцией будет выписан штраф от 7 тысяч 500 до 23 тысяч сомов по части 3 статьи 115 Кодекса "О правонарушениях" независимо от форм собственности.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам: