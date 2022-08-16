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На площади "Ала-Тоо" в Бишкеке обработали хвойные деревья

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- Асия Канаева
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На площади "Ала-Тоо" в столице сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" обработали хвойные деревья в вазонах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Такая обработка деревьев предотвращает опадение завязи и плодов, защищает от засухи, повышает устойчивость растений к грибковым, бактериальным и вирусным заболеваниям. Обрабатываются хвойные раз в два месяца. Кроме того, раз в месяц обрабатываются газоны и цветы.

Туи и можжевельники в количестве более 150 штук сотрудниками МП "Тазалык" были посажены в специальных вазонах в январе 2017 года. Ежегодно 5 процентов растений погибает или требует восстановления. На их место высаживают те растения, которые отделяют с других вазонов. Пересадка осуществляется весной или ранней осенью в зависимости от погоды. Таким образом, на площади "Ала-Тоо" пустующих вазонов не бывает.

Полив растений в вазонах производят раз в неделю или чаще. Это также зависит от погодных условий. По мере необходимости растения получают удобрения.


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URL: https://www.vb.kg/421522
Теги:
Тазалык, Бишкек, площадь Ала-Тоо, деревья, деревья в Бишкеке
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