На площади "Ала-Тоо" в Бишкеке обработали хвойные деревья

На площади "Ала-Тоо" в столице сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" обработали хвойные деревья в вазонах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Такая обработка деревьев предотвращает опадение завязи и плодов, защищает от засухи, повышает устойчивость растений к грибковым, бактериальным и вирусным заболеваниям. Обрабатываются хвойные раз в два месяца. Кроме того, раз в месяц обрабатываются газоны и цветы.

Туи и можжевельники в количестве более 150 штук сотрудниками МП "Тазалык" были посажены в специальных вазонах в январе 2017 года. Ежегодно 5 процентов растений погибает или требует восстановления. На их место высаживают те растения, которые отделяют с других вазонов. Пересадка осуществляется весной или ранней осенью в зависимости от погоды. Таким образом, на площади "Ала-Тоо" пустующих вазонов не бывает.

Полив растений в вазонах производят раз в неделю или чаще. Это также зависит от погодных условий. По мере необходимости растения получают удобрения.