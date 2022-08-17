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Воспрянет ли "Дордой" Фениксом?

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- Вячеслав Аникин
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Бишкекский "Дордой" впервые за последние три месяца одержал победу в чемпионате страны по футболу - 8 августа выиграл на своем поле у ошского "Каганата" со счетом 3:1. Это переместило команду в турнирной таблице с восьмого места на шестое. Но поклонники команды до сих пор в шоке. "Дордой" еще никогда не падал так низко в национальном первенстве.

Игра с "Каганатом" для столичной дружины вышла удачной. Уже на второй минуте первого тайма легионер из Ганы Кожо Жоэль, получив пас в штрафной площадке соперников, сместился на левый фланг и с острого угла распечатал ворота ошан, которые, кстати, защищает бывший голкипер "Дордоя" Руслан Амиров.

Но дальше игра в нападении у бишкекчан, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Никто из полузащитников и нападающих не знал, как прорваться к воротам "Каганата". Тщетно старался начать наступление полузащитник, легионер из Японии Такуя Матсуната.

Но футбольная Фортуна еще раз улыбнулась "Дордою". Исключительно за счет своего индивидуального мастерства второй гол запустил в ворота соперников молодой форвард Нурланбек Сарыкбаев.

А в конце матча случилось что–то невообразимое. Футболист "Каганата" Таалайбек уулу удачно реализовал 11–метровый штрафной удар, счет стал 1:2, после этого гости стали непрерывно атаковать ворота хозяев поля. Но поплатились за это. Еще один дордоевский легионер из Ганы Сефас Доку обыграл защитника "Каганата", вышел один на один с вратарем Амировым и подвел окончательный итог встречи очередным голом. Счет стал 3:1 в пользу чемпиона страны.

Позволит ли "Дордою" эта победа восстановить реноме победителя? Хочется верить, что да. Но из случившихся неудач руководству клуба необходимо сделать очень серьезные выводы.

В конце прошлого года команду покинул главный тренер Александр Крестинин, который четыре года подряд приводил "Дордой" к победам в национальном первенстве. С клубом также расстались семь ведущих игроков. Новый тренер команды Мурат Джумакеев заявлял, что резервисты обязательно наберутся опыта и будут демонстрировать чемпионскую игру. Но надеждам этого наставника не суждено было сбыться. Наконец руководители клуба поняли, что резкое омоложение команды - губительно, и в срочном порядке начали усиливать ее состав. Так, в команде появились три игрока из Ганы, два представителя Узбекистана, японец Такуя Матсуната, россиянин Юрий Недашковский и казахстанец Ислам Юнусов. "Дордой" возглавил новый тренер из Узбекистана Сергей Арсланов. Посмотрим, как все это сработает.


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URL: https://www.vb.kg/421526
Теги:
Дордой, футбол, Кыргызстан
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