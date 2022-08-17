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23 августа на Иссык-Куле стартует серия крупных турниров по теннису

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- Назгуль Абдыразакова
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23 августа на Иссык-Куле стартует серия крупных турниров по теннису. Об этом сообщает пресс-служба отечественной федерации тенниса.

По ее данным, будут проведены два ITF турнира (International Tennis Federation) и впервые в нашей стране состоится турнир категории J3.

Кроме того, впервые в истории будут организованы Азиатские турниры до 16 лет (два турнира ATF). Ранее они проводились для участников до 14 лет.

В состязаниях до 18 лет ожидается участие спортсменов из двадцати стран, в том числе из Турции, Португалии, Испании, Китая, Гонконга, СНГ, США, Нигерии, Уганды. На турниры ATF заявлены участники из Китая, Кореи, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Вход свободный.

Даты турниров:

23 августа - ITF J4,

29 августа - ITF J3,

5 сентября - ATF JUNIOR 14&Under,

12 сентября - ATF JUNIOR 16&Under,

19 сентября - ATF JUNIOR 16&Under.


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URL: https://www.vb.kg/421527
Теги:
Иссык-Кульская область, теннис, турнир
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