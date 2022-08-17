23 августа на Иссык-Куле стартует серия крупных турниров по теннису. Об этом сообщает пресс-служба отечественной федерации тенниса.
По ее данным, будут проведены два ITF турнира (International Tennis Federation) и впервые в нашей стране состоится турнир категории J3.
Кроме того, впервые в истории будут организованы Азиатские турниры до 16 лет (два турнира ATF). Ранее они проводились для участников до 14 лет.
В состязаниях до 18 лет ожидается участие спортсменов из двадцати стран, в том числе из Турции, Португалии, Испании, Китая, Гонконга, СНГ, США, Нигерии, Уганды. На турниры ATF заявлены участники из Китая, Кореи, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Вход свободный.
Даты турниров:
23 августа - ITF J4,
29 августа - ITF J3,
5 сентября - ATF JUNIOR 14&Under,
12 сентября - ATF JUNIOR 16&Under,
19 сентября - ATF JUNIOR 16&Under.