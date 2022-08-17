"Пытался вырвать сумку из рук". В Бишкеке задержан уличный грабитель

Оперативными работниками уголовного розыска задержан уличный грабитель, нападавший на одиноких женщин. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, 24 июля 2022 года в городе Бишкек примерно в 16:30 часов неизвестный мужчина в возрасте примерно 30-35 лет напал на женщину с целью ограбления.

"Пожилая женщина заходила в подъезд, в это время сзади подбежал грабитель, который пытался выхватить у нее сумку. Она сумку не отпустила

и вырвать сумку из рук не удалось, но потерпевшая упала на землю и получила травму. Злоумышленник, не достигнув желаемого результата,

скрылся в неизвестном направлении.

В результате противоправного деяния гражданка В.Т. 1951 года рождения была доставлена в территориальную больницу с диагнозом сотрясение головного мозга, ушибы, перелом ключицы.

Данный факт зарегистрирован в Единый реестр преступлений, в УВД Свердловского района Бишкека возбуждено уголовное дело по ст.206

"Грабеж" УК Кыргызской Республики.

В целях раскрытия данного преступления осуществлялся комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Накануне в результате проведенных работ сотрудниками ГУУР МВД совместно с ОУР УВД Свердловского района Бишкека подозреваемый задержан. В настоящее время задержанный гражданин И.С. 1994 года рождения, уроженец Сокулукского района Чуйской области водворен в ИВС. Ранее он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражи с автомашин. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям".