В Кыргызстане задержан иностранец при сбыте особо крупной партии наркотиков

Сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики успешно проведена специальная операция, направленная на выявление и пресечение устойчивого транзитного канала поставок в особо крупных размерах партий наркотических средств Иранского происхождения. Маршрут доставки

наркотических средств данной наркогруппировки следовал из Исламской Республики Иран далее в Исламскую Республику Афганистан через Республику Таджикистан в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Так, 8 августа 2022 года в г. Бишкек по ул. Шота Рустовели в ходе проведения специально-следственных мероприятий, в рамках возбужденного

досудебного производства зарегистрированного по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров в особо крупных размерах), СБНОН изъята особо крупная партия наркотических средств "метамфетамин", а именно 20 брикетов, содержащих белое кристаллообразное вещество.

Общий вес изъятого наркотического средства "метамфетамин" составил более 10 кг.

Цена на черном рынке за 1 грамм изъятого вещества составляет 4500 сом. Примерная сумма общего изъятого наркотического средства составила 45 млн сом, а по курсу НБ Кыргызской Республики более полмиллиона долларов США.

По данному факту задержан уроженец города Урмия Исламской Республики Иран гражданин "F.K.D.".

В настоящее время в рамках возбужденного досудебного производства проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по

установлению иных лиц, причастных к данному преступлению.