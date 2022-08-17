Пловец Денис Петрашов принес сборной Кыргызстана золотую медаль

Кыргызстанский пловец Денис Петрашов завоевал золотую медаль на Играх исламской солидарности в Турции.

В финале на дистанции 100 метров спортсмен брассом приплыл первым с результатом 1 минута 0,54 секунды.

Ранее Денис Петрашов взял на соревнованиях две бронзы на дистанциях 50 и 200 метров брассом, золотая медаль стала третьей.

Исламские игры солидарности проводятся в пятый раз. В 2021 году из-за пандемии коронавируса они были перенесены на август 2022-го.

Отметим, у сборной Кыргызстана уже девять золотых медалей на этих Играх. Их завоевали борцы Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы, Эрназар Акматалиев, Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков, фехтовальщик Роман Петров и Ынтымак Мурадил уулу в стрельбе из традиционного лука. Помимо этого, в копилке страны шесть серебряных и семь бронзовых медалей.