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Пловец Денис Петрашов принес сборной Кыргызстана золотую медаль

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- Канат Кожоев
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Кыргызстанский пловец Денис Петрашов завоевал золотую медаль на Играх исламской солидарности в Турции.

В финале на дистанции 100 метров спортсмен брассом приплыл первым с результатом 1 минута 0,54 секунды.

Ранее Денис Петрашов взял на соревнованиях две бронзы на дистанциях 50 и 200 метров брассом, золотая медаль стала третьей.

Исламские игры солидарности проводятся в пятый раз. В 2021 году из-за пандемии коронавируса они были перенесены на август 2022-го.

Отметим, у сборной Кыргызстана уже девять золотых медалей на этих Играх. Их завоевали борцы Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы, Эрназар Акматалиев, Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков, фехтовальщик Роман Петров и Ынтымак Мурадил уулу в стрельбе из традиционного лука. Помимо этого, в копилке страны шесть серебряных и семь бронзовых медалей.


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URL: https://www.vb.kg/421533
Теги:
спорт, Кыргызстан
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