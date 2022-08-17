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ЕЭК продлит нулевые ставки для комплектующих на ручные элекроинструменты

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- Алина Мамаева
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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила до 30 июня 2023 года срок действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды комплектующих для производства ручных электроинструментов. Об этом сообщается на сайте комиссии.

По словам заместителя директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Натальи Самойловой, данная мера направлена на повышение конкурентоспособности производителей ручных электроинструментов в странах Евразийского экономического союза, увеличение объемов выпускаемой ими продукции и расширение ее ассортимента.

"В настоящее время рассматриваемые комплектующие на территории ЕАЭС не выпускаются. Но учитывая наличие действующей производственной базы, позволяющей наладить выпуск отдельных видов комплектующих, есть договоренность о проработке вопроса организации кооперационного взаимодействия в сфере производства ручных электроинструментов между странами союза", - отметила она.

СПРАВКА

К ручным электроинструментам относятся дрели, перфораторы, отвертки и пневматические ключи ударного действия, резьбонарезные и точильные станки, шлифовальные и полировочные машины, пилы, ножи и ножницы, строгальные станки, молоты.

В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 7 апреля 2020 года № 44 отдельные комплектующие к указанным видам продукции выделены в ТН ВЭД ЕАЭС (с условием подтверждения уполномоченным органом целевого назначения ввозимого товара), а в их отношении установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на срок с 5 июня 2020 г. по 30 июня 2022 г.


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URL: https://www.vb.kg/421534
Теги:
торговля, ЕЭК, Кыргызстан, экономика
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