Кыргызстандарт проводит работу по продвижению стандартов ЕЭК ООН

В Центрально-Азиатском регионе по инициативе бизнес-сообщества и при поддержке государственных институтов по стандартизации стран региона была создана "Центрально Азиатская рабочая группа", в рамках которой в каждой из стран функционируют Национальные технические рабочие группы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

"Национальной технической рабочей группой Кыргызстана при поддержке проекта ПРООН "Содействие торговле в Центральной Азии", финансируемого Правительством Финляндии и кыргызско-германо-швейцарской программы "Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в КР", реализуемой GIZ были подготовлены информационные видеоролики на государственном и официальном языках, разъясняющие роль стандартов ЕЭК ООН, требования данных стандартов и их практическое применение.

В рамках работ по продвижению стандартов, данные видеоролики разъясняют роль и значение коммерческих стандартов ЕЭК ООН, а также направлены на повышение осведомленности фермеров, производителей и продавцов о требованиях рынков, правилах сортировки, упаковки и маркировки в соответствии с международными требованиями.

Кыргызский Центр стандартизации и метрологии (Кыргызстандарт) при Министерстве экономики и коммерции КР, являясь координатором НТГ Кыргызстана проводит работу по продвижению стандартов ЕЭК ООН на свежие и сушеные фрукты и овощи. Также были приняты ряд стандартов ЕЭК ООН".