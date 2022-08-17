Погода
$ 82.87 - 83.87
€ 84.55 - 85.55

Кыргызстандарт проводит работу по продвижению стандартов ЕЭК ООН

71  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Центрально-Азиатском регионе по инициативе бизнес-сообщества и при поддержке государственных институтов по стандартизации стран региона была создана "Центрально Азиатская рабочая группа", в рамках которой в каждой из стран функционируют Национальные технические рабочие группы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

"Национальной технической рабочей группой Кыргызстана при поддержке проекта ПРООН "Содействие торговле в Центральной Азии", финансируемого Правительством Финляндии и кыргызско-германо-швейцарской программы "Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в КР", реализуемой GIZ были подготовлены информационные видеоролики на государственном и официальном языках, разъясняющие роль стандартов ЕЭК ООН, требования данных стандартов и их практическое применение.

В рамках работ по продвижению стандартов, данные видеоролики разъясняют роль и значение коммерческих стандартов ЕЭК ООН, а также направлены на повышение осведомленности фермеров, производителей и продавцов о требованиях рынков, правилах сортировки, упаковки и маркировки в соответствии с международными требованиями.

Кыргызский Центр стандартизации и метрологии (Кыргызстандарт) при Министерстве экономики и коммерции КР, являясь координатором НТГ Кыргызстана проводит работу по продвижению стандартов ЕЭК ООН на свежие и сушеные фрукты и овощи. Также были приняты ряд стандартов ЕЭК ООН".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421541
Теги:
ЕЭК, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  