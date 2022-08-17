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В Бишкеке пройдет матч с участием ветеранов футбола стран СНГ

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В Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова 30 августа 2022 года состоится Дружественный футбольный матч легенд между сборной ветеранов кыргызского футбола и сборной игроков из стран СНГ. На матче выступят кумиры разных футбольных поколений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

"В составе сборной ветеранов СНГ – известные Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Александр Азимов, Марат Кабаев, Хорен Оганесян, Сервер Джепаров, Евгений Алдонин, Григорий Твалтвадзе и другие. Главным тренером команды гостей выступает именитый спортсмен Олег Романцев.

В команде Кыргызстана собраны именитые игроки отечественного футбола: Прядкин Кирил, Джалилов Закир, Тайчиев Комол, Сало Владимир, Закиров Нематжан, Кошалиев Меклис, Березовский Валерий, Касымов Марлен, Лисичкин Сергей, Пряничников Владислав. Главный тренер команды Кыргызстана – Борис Подкорытов.

Перед болельщиками выступит специально приглашенный гость Матча Легенд – группа "Город 312" а также звёзды отечественной эстрады.

Болельщиков также ждет развлекательная программа и фудкорт.

Начало - 19:00.

Вход свободный!

Любители футбола, просыпайтесь! Не пропустите Легендарный матч!".


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URL: https://www.vb.kg/421542
Теги:
СНГ, футбол, Бишкек
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