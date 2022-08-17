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Мука подорожала больше чем на треть в Казахстане

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Годовое подорожание муки составило 37 процентов в Казахстане, при этом производство муки в стране выросло на 1,5 процента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на мониторинговое агентство Energyprom.kz.

За январь - июнь 2022 года в Казахстане произвели 1,6 миллиона тонн муки из зерновых культур - на 1,5 процента больше, чем годом ранее.

Внутренний рынок мукомолы страны обеспечивают на высоком уровне. В этом году - на 98,9 процента. Импорт вырос в 2,4 раза, но это всего 14,4 тысячи тонн против произведенных внутри страны за тот же период 1,3 миллиона тонн.

На экспорт отправили 764,7 тысячи тонн муки - сразу на 36,2 процента больше, чем годом ранее. Доля экспорта составила 58,1 процента от ресурсов. Реализация на внутреннем рынке сократилась на 21,3 процента, до 551,7 тысячи тонн.

Экспорт за январь – май 2022 года в денежном выражении вырос сразу на 86,8 процента за год, до 292,6 миллиона долларов.

В страны СНГ было отправлено 212,7 тысячи тонн муки - на 15,1 процента больше, чем годом ранее. Больше всего казахстанской муки отправили в Узбекистан: 158 тысячи тонн - на 17,6 процента больше, чем за январь – май 2021-го. В тройку лидеров также попали Туркменистан и Таджикистан.

В страны, не входящие в СНГ, отправили 552 тысячи тонн муки на сумму 223,7 миллиона долларов. Здесь практически весь объем пришелся на Афганистан: 551,5 тысячи тонн - на 47,1 процента больше, чем годом ранее.

В июле этого года цены на муку выросли на 36,6 процента за год. Стоимость килограмма муки первого сорта составила 225 тенге, высшего сорта - 343 тенге.

Среди крупных городов страны самая высокая цена на муку высшего сорта наблюдалась в столице (424 тенге), самая низкая - в Павлодаре (222 тенге за килограмм).


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URL: https://www.vb.kg/421544
Теги:
Казахстан, мука
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