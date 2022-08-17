К концу года будет новая дорога

Ранее Минтранс организовал пресс-тур для журналистов, чтобы показать начало работ на одном из самых обсуждаемых участков альтернативной дороги Север – Юг – Эпкин – Баш-Кууганды.

Генподрядчик что надо!

Несколько лет назад было завершено строительство дороги Бишкек – Нарын – Торугарт с выходом на Китай. Жители Кочкорского, Нарынского и Ат-Башинского районов с комфортом добираются до столицы и до Чуйской области. Но стоит свернуть в Кочкорском районе в сторону Жумгальского, начинается пыльная, грунтовая дорога с остатками еще советского асфальта.

В 2019 году здесь начали строить новую дорогу. Но подрядчик – итальянская компания "Тодини Конструкциони" за пару лет построила всего 9 процентов от общего объема строительных работ! Поэтому в конце 2020 года с ней расторгли контракт. Стоило увидеть технику, которую итальянцы использовали, и можно понять, почему компания так подвела. Допотопная камнедробильная установка одиноко стояла на обочине асфальтобетонного завода, построенного уже новым подрядчиком в селе Туголь-Сай.

Так как львиную долю кредитных средств выделил Азиатский банк развития – $39 миллионов 100 тысяч, бюрократические процедуры по отбору нового подрядчика заняли больше года. Говорят, что это еще довольно оперативно, бывает и три года может занять такой процесс. Генеральный подряд на строительство участка от села Эпкин до населенного пункта Баш-Кууганды выиграла компания China Railway №5. Качество ее работ можно увидеть, проехав по дороге Бишкек – Кара-Балта. Именно она реабилитировала одну из самых оживленных трасс страны. Кроме того, она построила дороги и урологический корпус больницы в столице. Ею реализовано 4 проекта в Кыргызстане и в настоящее время реализует еще два проекта.

Срезали макушку

Китайская компания приступила к работе 15 апреля и планирует полностью завершить земляные работы и уложить асфальт на отрезке в 25 километров к концу года. К нашему приезду работы шли на перевале Кызарт. Это 111-й километр альтернативной дороги. Перевал не такой высокий и крутой, как перевал Тоо-Ашуу. Но, как рассказал заместитель руководителя группы консультационной компании "Жентек Консалт" Мирислам Жекшеев верхняя точка проезда автомобилей станет на 8 метров ниже. Дорожники уже срезали довольно большой объем и, кажется, что по вершине прошлись гигантским ковшом.

Как пояснили, участок Эпкин – Баш-Кууганды является дорогой второй категории и угол подъема не должен превышать 6 градусов. Для этого рабочим пришлось убрать 90 тысяч кубометров грунта. Земляные работы, признаться, зрелище не интересное. Другое дело – укладка асфальта. Через несколько километров после перевала Кызарт – в местности Туголь-Сай, вовсю идут асфальтобетонные работы. Асфальтобетонный завод, построенный компанией, может за час произвести 240 тонн асфальта. Генподрядчик задействовал 74 единиц техники, которую перед отправкой на объект проверяют. Для этого даже построили 50-метровую экспериментальную дорогу. Из нее берут образцы и проверяют плотность. Если нормы и требования выдерживают, дают добро на укладку.

Пока пишущая и снимающая братия следила за процессом, дорожники уложили сотню метров верхнего слоя. Асфальт настолько горяч, будто стоишь возле духовки с открытой дверцей. Асфальт, кстати, щебеночно-мастичный. Он дороже, чем традиционный зернистый, но и качество, конечно, выше. Толщина покрытия 15 сантиметров и способна выдерживать нагрузку в 11,5 тонны на одну ось большегрузного автомобиля. Но будут ли перевозчики угля с Кара-Кече соблюдать эту норму – другой вопрос.

Работают и дорожники, и археологи

В строительстве дороги заняты порядка 240 человек. Около 200 местных и 40 специалистов из Китая. Для рабочих построен комфортабельный вахтовый городок с горячей и холодной водой, душем, туалетом. В свободное время можно поиграть баскетбол. Просторная кухня с местной и китайской кухней. Правда, есть проблемы с кадрами. Как рассказали, рабочие, местные жители, попросили руководство компании принимать на работу исключительно жителей Жумгальского района. Поэтому узкопрофильных специалистов пришлось приглашать из Китая, что накладно для генподрядчика. Конечно, такие специалисты есть и в Кыргызстане. Но, видимо, местные жители настояли на своем. Зарплата у рабочих разная в зависимости от сложности. За самую простую работу платят от 700 сомов в день.

- Кто умеет водить грузовики, тот водит машины. У кого нет специальности, работают на простых работах. К примеру, собирают камни на дорогах, - рассказывает инженер по материалам Мелис Аязбеков.

Возвращаясь, в районе местности Кызарт мы увидели людей в оранжевых жилетках, которые что-то копали вдоль дороги. Оказалось, что на маршруте участка Эпкин – Башкууганды есть древние захоронения. Еще до начала строительства дороги по поручению Министерства культуры были приглашены археологи. В Жумгальской долине обнаружены захоронения саков. Археологи исследуют захоронения и выносят свои заключения. Если находки представляют ценность, то их передают в музей.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: Шелковый путь