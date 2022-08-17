Погода
$ 82.87 - 83.87
€ 84.55 - 85.55

Госантимонополия: Нефтетрейдеры вынуждены повысить цены на дизель

116  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи сложившейся ситуацией на рынке нефтепродуктов на площадке антимонопольного органа проведено совещание с нефтетрейдерами республики – крупными операторами рынка ГСМ по обсуждению злободневных вопросов: цен, поставок и дальнейших мероприятий по сглаживанию цен.

В ходе совещания нефтетрейдеры выразили озабоченность сокращением объемов экспорта российскими НПЗ дизельного топлива в условиях растущих цен.

По информации нефтетрейдеров, с начала года повышение отпускных цен на дизельное топливо зафиксировано на уровне 600 долларов за тонну, по бензину марки АИ-92 – 370 долларов за тонну. А за последний месяц повышение оптово-отпускных цен российских НПЗ на дизельное топливо составило до 300 долларов за тонну.

В связи с чем, нефтетрейдеры сообщают о вынужденной необходимости повышения внутренних цен на дизельное топливо.

По итогам совещания, Службой выработан комплекс мер, предложения направлены в Министерство экономики и коммерции.

Кроме того, в рамках полномочий Службы в целях обеспечения баланса интересов поставщиков ГСМ и потребителей, нефтетрейдерам

  1. вынесены следующие рекомендации:
  2. провести все возможные мероприятия по сдерживанию цен, скорректировать свою ценовую политику;
  3. обеспечить необходимые запасы для насыщения рынка ГСМ и недопущения создания дефицита нефтепродуктов;
  4. строго соблюдать требования закона "О конкуренции";
  5. усилить контроль и не допускать ущемления прав потребителей за счет недолива ГСМ на автозаправочных станциях;
  6. обеспечить обратную связь со Службой в случае изменения ситуации на рынке, обеспечив возможность принятия превентивных мер.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421546
Теги:
Госантимонополия, ГСМ, цены
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  