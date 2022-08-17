Госантимонополия: Нефтетрейдеры вынуждены повысить цены на дизель

В связи сложившейся ситуацией на рынке нефтепродуктов на площадке антимонопольного органа проведено совещание с нефтетрейдерами республики – крупными операторами рынка ГСМ по обсуждению злободневных вопросов: цен, поставок и дальнейших мероприятий по сглаживанию цен.

В ходе совещания нефтетрейдеры выразили озабоченность сокращением объемов экспорта российскими НПЗ дизельного топлива в условиях растущих цен.

По информации нефтетрейдеров, с начала года повышение отпускных цен на дизельное топливо зафиксировано на уровне 600 долларов за тонну, по бензину марки АИ-92 – 370 долларов за тонну. А за последний месяц повышение оптово-отпускных цен российских НПЗ на дизельное топливо составило до 300 долларов за тонну.

В связи с чем, нефтетрейдеры сообщают о вынужденной необходимости повышения внутренних цен на дизельное топливо.

По итогам совещания, Службой выработан комплекс мер, предложения направлены в Министерство экономики и коммерции.

Кроме того, в рамках полномочий Службы в целях обеспечения баланса интересов поставщиков ГСМ и потребителей, нефтетрейдерам