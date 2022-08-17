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В Бишкеке пройдет выставка работ художников южных регионов

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В Бишкеке пройдет выставка живописи "Южный авангард", которая состоится 19 августа в 15.00 в Кыргызском Национальном Музее Изобразительных Искусств имени Гапара Айтиева, сообщают организаторы.

"Эта выставка живописи организована в рамках стипендиальной программы сети школ BILIMKANA и общественного фонда TOLON MUSEUM. Юг Кыргызстана богат живописными традициями. Здесь родился Гапар Айтиев! Первый национальный художник, создатель уникальной Школы кыргызского пейзажа! Юг – это родина кыргызского модернизма! Отсюда его корни дали наиболее мощные всходы. Это такие известные художники, как Сатар Айтиев, Аман Асранкулов, Джамбул Джумабаев, Батыр Джалиев, Кадыржан Тургунов и многие другие. Работы художников Юга всегда привлекали зрителей самостоятельностью мышления, удивляли ценителей смелыми экспериментами, вдохновляли коллег неординарными композиционными и цветовыми находками. И сегодня на Юге не иссякает родник свободного творчества! Именно здесь сильны традиции живописного авангарда! Именно здесь уже в новом веке появляются новые, сильные и энергичные живописные идеи !

Участники выставки – известные, талантливые, самобытные авторы. Это: Джалиев Улан, Камалов Латип, Мырзаев Абдусамат, Самидинов Алмасбек, Толонов Ырысбай, Урманов Исмаил".


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URL: https://www.vb.kg/421548
Теги:
выставка, Бишкек
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