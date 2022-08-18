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Вакцина - не панацея, но без нее не обойтись

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- Нина Ничипорова
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В Министерстве здравоохранения дали рекомендации по вакцинации, особенно людей старше 60 лет. Люди "серебряного возраста" - старше 60 лет - находятся в группе особого риска по коронавирусу, поэтому вакцинация пожилых является особенно важной мерой защиты. Кстати, анализ, проведенный в Великобритании, показал, что у невакцинированных граждан старше 60 лет вероятность летального исхода в 5 раз выше, чем в группе до 50 лет. У непривитых, чей возраст перешел 80-летний рубеж, риск смерти от COVID–19 возрастает более чем в 11 раз. Поэтому на сегодняшний день не вызывает сомнений, что вакцинация против коронавирусной инфекции лиц старше 60 лет необходима и должна проводиться в первую очередь. Не случайно сразу же после поступления вакцин в Кыргызстан стали прививать именно эту категорию населения.

Каких–то принципиальных особенностей вакцинации для пожилых нет. Любые хронические заболевания (сердечно–сосудистые, диабет, болезни суставов, бронхолегочные, ожирение и другие) как для них, так и для более молодых являются дополнительным показанием для ее проведения. Но, как предупреждают врачи, в любом возрасте прививаться можно при отсутствии обострений хронической патологии. Вакцинация также противопоказана, если ранее после нее возникали тяжелые аллергические реакции или осложнения на введение предыдущей дозы. Как отмечено в рекомендациях Минздрава, препаратов, которые нельзя совмещать с прививкой, не существует. В большинстве случаев можно продолжать прием лекарств по той схеме, которая была подобрана ранее.

Иммунный ответ формируется постепенно, в течение 42–45 дней после введения первой дозы двухкомпонентной вакцины. В это время защитного действия после нее еще нет и нужно особо тщательно соблюдать правила безопасности: по возможности, сократить до минимума посещение мест скопления людей. И, конечно, прививка - не панацея от короны. Поэтому многие рассуждают так: зачем тогда вообще прививаться? Да, вакцинация не исключает заражения и заболевания полностью, но значительно снижает риск подхватить COVID, его тяжелого течения и летальных исходов.

Как уже сообщалось в нашей рубрике "ковидные хроники", для лиц всех возрастов, перенесших вирус, действует общее правило: прививка проводится через полгода после выздоровления. Это связано с тем, что в течение этого времени ослабляется иммунная защита, полученная естественным путем, и риск повторного заражения возрастает. Более того, необходима ревакцинация, причем вне зависимости от уровня антител. По результатам проведенных исследований через 6 месяцев после первой вакцинации он довольно быстро снижается до значений, которые уже не обеспечивают надежной защиты.

В настоящее время кыргызстанцы могут вакцинироваться китайской вакциной "Синофарм", ее у нас в достаточном количестве, и рассчитана она до 2023 года.

На этой неделе поступили еще более ста тысяч доз Pfizer, но ею пока не вакцинируют. Сначала не было раствора, но сейчас он уже должен поступить.

В Кыргызстане за минувшую неделю зарегистрировали 895 новых случаев COVID–19 и внебольничной пневмонии. Чуть меньше, чем неделей раньше, но расслабляться и надеяться на авось тоже не стоит. С короной шутки плохи, даже если болезнь у большинства протекает в легкой форме. Ее последствия до конца не изучены.

В спецучреждениях вообще вновь введены строгие ограничения. Противоэпидемический режим касается всех сотрудников Службы исполнения наказаний. Граждан, водворяемых в следственные изоляторы, принимают только при наличии отрицательного экспресс–теста или ПЦР–анализа. Те же медицинские документы о состоянии здоровья необходимы для родственников, приходящих к осужденным на свидания, а также адвокатам. Ограничены визиты в зоны для представителей СМИ, НПО, международных и иных организаций.

А впереди еще осень, Минздрав заявляет, что ковид может рвануть вверх именно в это время года. Так что вакцинироваться край надо всем.


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URL: https://www.vb.kg/421551
Теги:
вакцина, пожилые люди, Кыргызстан
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