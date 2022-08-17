Оскаровский комитет КР принимает заявки фильмов на участие в 95-й премии

Оскаровский комитет Кыргызстана начал начал прием заявок национальных фильмов на участие в борьбе за премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает Национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

От Кыргызстана лента будет подаваться в категорию "Лучший международный полнометражный фильм" / International Feature Film.

Фильм-номинант должен соответствовать следующим критериям:

Полнометражный художественный, документальный или анимационный фильм (хронометражом не менее 40 минут). Фильм который вышел в прокат в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2022 года.

В 2022 году Оскаровский комитет Кыргызстана установил следующие даты проведения отбора национальных фильмов:

15 августа - 1 сентября – прием заявок на участие (shaboto@mail.ru). 3-4 сентября – просмотр отобранных фильмов Комитетом. 5 сентября – заседание Комитета и официальное объявление фильма-номинанта на премию.

95 церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа должна состояться 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе.