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Оскаровский комитет КР принимает заявки фильмов на участие в 95-й премии

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- Асия Канаева
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Оскаровский комитет Кыргызстана начал начал прием заявок национальных фильмов на участие в борьбе за премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает Национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

От Кыргызстана лента будет подаваться в категорию "Лучший международный полнометражный фильм" / International Feature Film.

Фильм-номинант должен соответствовать следующим критериям:

  1. Полнометражный художественный, документальный или анимационный фильм (хронометражом не менее 40 минут).
  2. Фильм который вышел в прокат в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2022 года.

В 2022 году Оскаровский комитет Кыргызстана установил следующие даты проведения отбора национальных фильмов:

  1. 15 августа - 1 сентября – прием заявок на участие (shaboto@mail.ru).
  2. 3-4 сентября – просмотр отобранных фильмов Комитетом.
  3. 5 сентября – заседание Комитета и официальное объявление фильма-номинанта на премию.

95 церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа должна состояться 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе.


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URL: https://www.vb.kg/421552
Теги:
кино, награда, США, Кыргызстан, Оскар
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