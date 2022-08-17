Оскаровский комитет КР принимает заявки фильмов на участие в 95-й премии

Оскаровский комитет Кыргызстана начал начал прием заявок национальных фильмов на участие в борьбе за премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает Национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.
От Кыргызстана лента будет подаваться в категорию "Лучший международный полнометражный фильм" / International Feature Film.
Фильм-номинант должен соответствовать следующим критериям:
В 2022 году Оскаровский комитет Кыргызстана установил следующие даты проведения отбора национальных фильмов:
95 церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа должна состояться 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе.