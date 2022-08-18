Альбина не должна умереть!

Думали киста, оказался рак. После операции новая опухоль выросла за несколько недель - больше прежней! В Бишкеке врачи развели руками: ничего не могут сделать... В Санкт–Петербурге вызвались помочь, там больше возможностей и лекарств. Альбина Колесниченко продолжает погоню за жизнью из последних сил. Рядом с ней муж Женя, дома ждет сын Артем.

В Санкт–Петербург Альбина и Женя вылетели экстренно, пока еще женщина могла самостоятельно ходить, пусть и под лошадиной дозой наркотических обезболивающих. После операции в Бишкеке было упущено время - у нас не делают анализ, необходимый для выбора препарата для химии, образцы отправляют в Москву. Ждать результат пришлось около месяца, за это время из остатков первичного новообразования выросло новое - размером с лимон. А через два месяца опухоль стала размером с небольшую дыню и проросла в соседние органы - давила даже на крестец! Миксоидная липосаркома крайне злокачественная и трудноизлечимая...

В Бишкеке лечить такие заболевания бесперспективно. Липосаркома плохо поддается воздействию химиотерапии, иногда препараты приходится подбирать в режиме реального времени, ориентируясь на экспресс-анализы, которые у нас не делают. Альбина и Женя поехали в Санкт–Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи "Онкологический". Там есть все необходимое, чтобы вывести Альбину в пожизненную ремиссию. Случай сложный, но не безнадежный - от Альбины требуется сейчас мобилизация всех сил, от нас с вами - посильная помощь. Самостоятельно семья Колесниченко не справится, счет из клиники на первый этап лечения - шестьсот тысяч рублей! Оплатить нужно в течение десяти дней. Но пока есть только половина нужной суммы.

Во вторник Альбине сделали операцию, удалили все, что смогли. Внутренняя боль, которая обдавала кипятком при каждом движении, утихла. Но теперь нужна ударная комплексная противоопухолевая терапия. Поэтому Альбина и Женя вновь обращаются к читателям "Вечерки": помогите!

Когда для спасения жизни нужна волна пожертвований, мы публикуем просьбы о помощи и в соцсетях. Это позволяет достучаться до сердец тысяч людей. Но бывают под нашими постами появляются желчно-злобные комментарии. Например, такие: "Вы специально выбираете заведомо неспасабельных и собираете на них миллионы. А знаете, сколько можно было бы спасти излечимых больных на эти деньги?" Альбина тоже читает это и горько вздыхает: "Просто меня ждет дома девятилетний сын"…

Помочь Альбине просто:

перевести на банковские карты: на имя KOLESNICHENKO EVGENII: "Оптима Банк": 4169 5853 4514 3928, "Демир банк": 1180 0001 3739 6161;

пополнить электронные платежные средства:

- ЭЛСОМ (KICB): 0555611015 (KOLESNICHENKO EVGENII)

- О!Деньги: 0505611015 (KOLESNICHENKO EVGENII)

- MegaPay: 0555611015 (KOLESNICHENKO EVGENII)

- Mbank 555611710?(KOLESNICHENKO ALBINA);

открыли карту TINKOFF: 2200700424052826 (Колесниченко Евгений);

обсудить иные способы помощи можно по телефону или ватсапу: +(996)555–611–015, а пока Женя и Альбина в России: +7(9268)157–107; +7(9921)744–101.