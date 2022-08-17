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В столичной мэрии наградили победителей Конкурса лучших городских проектов

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В зале заседаний столичного муниципалитета под председательством первого вице-мэра Мирланбека Байгончокова прошла церемония награждения победителей "Конкурса лучших городских проектов". Участникам, занявших призовые места в конкурсе, были вручены соответствующие денежные сертификаты.

Мирланбек Байгончоков поздравил победителей и выразил слова благодарности всем участникам за активную позицию в улучшении благосостояния города Бишкек, а также пожелал дальнейших успехов и больших достижений.

Отметим, для участия в конкурсе поступили 22 заявки, Конкурсной комиссией было рассмотрено 17 проектов, соответствующих заявленным требованиям, из которых были отобраны 3 самых лучших проектов.

Победителей конкурса определили следующим образом:

1 место - проект "Бала келечекте", Дууланова Индира Батырбековна, призовой фонд - 100 тысяч сомов;

2 место – проект "Перехожу дорогу безопасно", Гибадулина Марьям Рафиковна, призовой фонд – 80 тысяч сомов;

3 место – проект "Шахматные доски в парках", Асаналиев Султан Сапарбекович, призовой фонд – 50 тысяч сомов.

В завершении мероприятия конкурсанты выразили благодарность мэрии города Бишкек за предоставленную возможность внести свой вклад в развитие и процветание города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/421555
Теги:
конкурс, Бишкек, мэрия
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