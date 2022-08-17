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Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении кражи

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- Айжан Мамбеталиева
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Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении кражи из салона автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского УВД.

В УВД Свердловского района с письменным заявлением обратился житель столицы Д.Ж. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 15 августа 2022 года примерно в 13:00 часов тайно похитили из припаркованной автомашины марки "Субару Легаси" мобильные телефоны марки "Айфон 11про", "Редми Нот9", серебряные изделия и денежные средства в размере 16 тысяч 500 сомов тем самым причинив ущерб на общую сумму 114 тысяч 500 сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и было возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК КР.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска УВД Свердловского района был задержаны подозреваемый Г.М. 1975 года рождения. Доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. При обыске у подозреваемого Г.М. были обнаружены похищенные мобильные телефоны, портмоне в котором находились денежные средства и возвращены автовладельцу.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/421561
Теги:
ГУВД, Свердловский район, Бишкек
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